Más de 3.000 ovejas merinas atravesarán Medellín el próximo domingo para celebrar la Fiesta de la Trashumancia

Archivo - Ovejas de trashumancia en Medellín - AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN - Archivo

MÉRIDA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Medellín celebrará el próximo domingo, 8 de noviembre de 2026, la IV Fiesta de la Trashumancia 'Condado de Medellín', bajo el lema 'Volviendo a los orígenes', una iniciativa destinada a poner en valor las tradiciones, la historia y el patrimonio cultural del municipio.

La jornada comenzará a las 8,30 horas con una convivencia vecinal y una degustación de migas extremeñas en la plaza Hernán Cortés. Posteriormente, a las 10,00 horas, dará comienzo el recorrido trashumante con más de 2.000 ovejas merinas desde el Puente de los Austrias, una actividad que permitirá acercar a los participantes a la tradición ganadera y al papel de la oveja merina en la historia de nuestra tierra.

Durante el recorrido, la Asociación Cultural 'Rondalla Portaceli' acompañará a los participantes con su música, contribuyendo a crear un ambiente festivo y tradicional.

Con esta celebración, Medellín apuesta por mantener vivas sus raíces y transmitir a las nuevas generaciones el valor de las costumbres que forman parte de su identidad, según ha resaltado el consistorio en un comunicado.

El ayuntamiento ha invitado a vecinos y visitantes a participar en esta jornada de convivencia y a disfrutar de una celebración que une tradición, cultura y patrimonio.