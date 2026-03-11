Más de 3.000 personas participan en la Gimnastrada en Cáceres, que celebra sus 30 años con una gran acto solidario

Presentación de la XXX Gimnastrada Extremadura que se celebra en Cáceres este fin de semana - UEX

CÁCERES, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.000 personas participarán este fin de semana en Cáceres en la Gimnastrada Extremadura 2026, un evento de carácter cultural y deportivo que nació en el seno de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura (UEx) de la mano del profesor Kiko León, y que cumple en esta edición 30 años bajo el lema '¡Por nosotros!', y para celebrarlo se ha organizado una gala benéfica el sábado, 14 de marzo.

Como es habitual, en el pabellón Multiusos tendrán lugar las representaciones de los 3.021 participantes, procedentes de 76 colectivos --el 14% extranjeros--, que exhibirán por grupos 102 montajes gimnásticos de carácter coreográfico.

Los primeros en demostrar sus habilidades lo harán el viernes 13 de marzo por la tarde --de 17,00 a 19,00 horas-- y ya el sábado 14 de marzo las exhibiciones comenzarán a partir de las 9,00 y se sucederán hasta las 21,30 horas. No existen limitaciones en la formación de los grupos ni de edad, ni de música, ni de aparatos, ni de criterios estéticos o expresivos porque lo importante es disfrutar de una jornada divertida con la gimnasia como protagonista.

También el sábado, de 20,00 a 22,00 horas, se celebrará una gala solidaria en el Palacio de Congresos presentada por el cómico deportivo e influencer Wilbur, famoso por sus colaboraciones en programas como el Grand Prix de TVE.

La entrada cuesta 10 euros y los beneficios se repartirán entre la Asociación Española Contra el Cáncer y la Asociación Cacereña para la Protección y Defensa de los Animales y en el transcurso de la gala se podrá ver una muestra de lo que ofrecen las gimnastradas.

Todos los detalles se han dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa en la que Kiko León, presidente del comité organizador, ha destacado que la Gimnastrada lleva 30 años presentándole a la ciudad y a la nación "cómo se puede hacer deporte sin competir, sin necesidad de ser mejor o peor que nadie, simplemente compartiendo, mostrando lo que hacemos y disfrutando de ello".

Este acontecimiento lúdico deportivo también sirve para desmontar mitos porque en estos 30 años se ha podido comprobar que la participación femenina siempre ha sido mayor. "Hablamos de la mujer y del deporte, hacemos campaña y queremos que se incorpore la mujer, pero nosotros siempre hemos tenido más del 60% de participación femenina, a veces incluso el 80%. Las mujeres sí hacen deporte, pero no hacen el que queremos que hagan o hacen otros", ha manifestado León.

En la presentación, el decano de la Facultad de Ciencias del Deporte de la UEx, Tomás García Calvo, ha incidido en su intervención en los valores que se transmiten desde la Gimnastrada. "Es un evento que engloba gran parte de lo que tratamos de inculcar desde la facultad", ha señalado.

EDUCACIÓN EN VALORES

"El deporte tiene una parte de rendimiento, que es la más vistosa y la que más se conoce, pero también tiene una parte importante de educación de valores, de salud, de transmisión de competencias que son importantes para la vida diaria, que no están solamente vinculadas al rendimiento, y que nos hacen mejor como sociedad", ha añadido.

El diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo Miguel López, ha subrayado en el acto de presentación que para la institución provincial "es un gran evento porque fomenta el deporte base y dinamiza varios lugares de la región". "La Gimnastrada pone a Extremadura en el mapa internacional", ha sentenciado.

En representación del Ayuntamiento de Cáceres ha participado el concejal Emilio Borrega, quien ha recordado que en estos 30 años "han pasado muchos niños y niñas por el tapiz del pabellón aprendiendo valores". "Para Cáceres es un orgullo que el pabellón Multiusos se llene de familias a través de exhibiciones donde vemos cómo se trabaja en equipo", ha subrayado.

La vicerrectora de Calidad y Estrategia de la Universidad de Extremadura, Mercedes Macías, ha cerrado el orden de intervenciones de la presentación de la trigésima Gimnastrada Extremadura 2026. Ha recordado el crecimiento que ha experimentado a lo largo del tiempo, donde siempre ha cuidado con mimo cualquier detalle, "como muestran los carteles y los obsequios que dan a los participantes".

Ha puesto el acento en el papel que han jugado los estudiantes de la Facultad de Ciencias del Deporte durante estos 30 años, donde han aprendido a gestionar una actividad deportiva de estas características, "nuestros estudiantes son parte de la organización y les queda un aprendizaje para toda la vida".

La Gimnastrada Extremadura está organizada por la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura y la asociación Amigos de la Gimnasia de Extremadura (Amigex). Cuenta con el respaldo de la Dirección General de Deporte de la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Cáceres, el Ayuntamiento cacereño y la Federación Extremeña de Gimnasia, así como diversas entidades privadas. El evento ha sido galardonado en certámenes y premios de carácter autonómico y nacional.