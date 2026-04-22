Más de 3.100 personas y 27 dragones participan este miércoles en el desfile de San Jorge en Cáceres

Archivo - Defile de San Jorge y el dragón en Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.100 personas y 27 dragones participarán en el desfile de San Jorge, que tendrá lugar el miércoles 22 de abril, a partir de las 19,00 horas desde la Ronda de la Pizarra y hasta la Plaza Mayor, donde el dragón municipal --de 14 metros de largo-- será pasto de las llamas, hacia las 23,00 horas.

En el desfile participarán numerosos colegios, asociaciones y entidades sociales y, como novedad, los Reyes Católicos irán en zancos y les acompañará un grupo de animación de bufones de la corte. El dragón será de un aspecto fiero, y los colores serán en tonos rojos y algunos toques ocres y dorados.

Este año hay diversas novedades en esta celebración, como la entrega de pulseras identificativas a los niños que participan en el desfile para mayor seguridad y, una vez finalizado el recorrido, se entregará a los niños y niñas que participan una bolsa especial de chuches sin gluten; y además de las gallinas de oro, este año se esconderán en la parte antigua tres huevos azules.

Atakama Creatividad Cultural organiza el desfile que partirá desde la Ronda de la Pizarra y seguirá el recorrido habitual por la avenida de la Hispanidad, avenida Isabel de Moctezuma --con un tramo a la altura de DYA y Caixabank reservado para personas con movilidad reducida--, y calle Sánchez Manzano, donde se incluye el tramo inclusivo para personas con sensibilidad auditiva.

La comitiva seguirá por la avenida Antonio Hurtado, Plaza de América, avenida de España (impares) --donde a la altura de la Residencia Ciudad Jardín habrá otro tramo para personas con movilidad reducida--, calle San Antón, San Pedro, plaza de San Juan, Gran Vía, Plaza Mayor y San Blas. Todo el desfile se podrá seguir en directo desde tusemanasanta.com

A las 22,00 horas, en la Plaza Mayor, comenzará la representación teatral de 'La Leyenda de San Jorge', a cargo del equipo de Atakama. Como en años anteriores, se instalará una pantalla gigante para seguir la representación, que este año se titula 'San Jorge la leyenda', con texto de Miguel Ángel Latorre Caballero.

Se trata de un trabajo coral con con 9 actores protagonistas de la ciudad y una Mansaborá que reivindica el papel de la mujer. Y, una vez que San Jorge venza al dragón, habrá fuegos artificiales y dará comienzo la tradicional búsqueda de las gallinas de oro.

CONCURSO ENCUENTRA LA GALLINA

En cuanto al concurso 'Encuentra la gallina', esa misma noche se esconderán dos gallinas en la ciudad monumental, en lugares de fácil acceso, cada una con un premio de 200 euros, y además, este año se esconderán tres huevos azules, cada uno con un vale de 50 euros para canjear en Fiestas Kike, El Reino de las Chuches y Retales Manolo.

Tanto las gallinas como los huevos deberán entregarse en la Concejalía de Festejos, donde se gestionará la transferencia del importe económico y la entrega de los vales.

Ya el jueves, 23 de abril, festivo en la localidad, se celebrarán los actos del día de San Jorge, con la procesión cívica de la corporación municipal desde el edificio consistorial (11,50 horas) hasta la concatedral de Santa María, para participar en la Eucaristía y la ofrenda floral en la estatua de San Jorge.

Después, la comitiva regresa al ayuntamiento y la concejala más joven, la 'popular' Noelia Rodríguez, será la encargada de tremolar el pendón de San Jorge desde la balconada central de ayuntamiento. A las 13,00 horas en el salón de actos se llevará a cabo el homenaje a los trabajadores municipales jubilados durante el último año.