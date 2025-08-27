Más de 9.000 extremeñas se realizarán mamografías en septiembre con el programa de detección precoz del cáncer de mama

Archivo - Más de 8.000 extremeñas se realizarán mamografías en enero dentro del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha citado a más de 9.000 mujeres de la región para realizarse mamografías durante el mes de septiembre de 2025, dentro del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama.

Así, más de 4.500 usuarias están citadas para realizarse la prueba en las dos unidades móviles con que cuenta este programa, que visitarán este mes dieciséis poblaciones de la región; el resto, más de 4.400 mujeres de las localidades más pobladas, serán examinadas en los centros de Atención Especializada del SES.

Las unidades móviles iniciarán sus recorridos el próximo lunes, día 1 de septiembre, en la localidad pacense de Villafranca de los Barros y la en cacereña Almaraz, y continuarán después sus itinerarios en Puebla de Argeme, Morcillo, El Batán, Casillas de Coria, Calzadilla, Valverde del Fresno, Eljas, San Martin de Trevejo, Hernán-Perez, Villanueva de la Sierra, Ribera del Fresno, Torrecilla de los Ángeles, Pinofranqueado y Caminomorisco, detalla la Junta en una nota de prensa.

También están citadas las usuarias de otras veintiuna pequeñas poblaciones, que deberán desplazarse a alguna de las localidades mencionadas anteriormente para realizarse las mamografías en las unidades móviles.

Es el caso de las mujeres de Higuera, Romangordo, Valdecañas Del Tajo, Rincón Del Obispo, Valrio, Casas De Don Gómez, Guijo De Coria, Ovejuela, Aldehuela,Erias, Castillo, Horcajo, Mesegal, Sauceda, Muela,Pedro-Mulñoz, Robledo, Cambrón, Cambroncino, Huerta y Dehesilla.

Las residentes en núcleos urbanos que participarán durante el próximo mes en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama serán atendidas en los Centros de Atención Especializada de Badajoz (1.568), Cáceres (633), Coria (211), Don Benito-Villanueva (330), Mérida (614), Almendralejo (315), Zafra (192), Navalmoral de la Mata (161) y Plasencia (425).

El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Extremadura, que se desarrolla desde 1998, se dirige a todas las mujeres de 48 a 69 años residentes en la región, y a aquellas de 40 a 47 años con antecedentes de cáncer de mama en primer grado.