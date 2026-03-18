Los médicos extremeños salen a la calle y piden a la ministra de Sanidad que abra una puerta de negociación

Manifestaciones de médicos en Cáceres y en Badajoz - EUROPA PRESS

Reivindican un Estatuto Marco propio, mejoras laborales y económicas y poder conciliar la vida familiar

CÁCERES/BADAJOZ, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los médicos extremeños han vuelto a salir este miércoles a la calle en Cáceres y Badajoz, en una manifestación convocada en una nueva semana de huelga para reivindicar la elaboración de un Estatuto Marco propio de la profesión médica, así como mejoras laborales que aminoren la carga de trabajo y faciliten la conciliación familiar.

Las manifestaciones están convocadas por el Sindicato Médico de Extremadura (Simex) y apoyadas por los dos colegios profesionales de ambas provincias, y han transcurridos desde el cruce de la avenida de Colón con la de Santa María hasta la Delegación del Gobierno en Badajoz, y desde la avenida de España hasta la avenida Virgen de la Montaña frente a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres.

Al grito de "No es vocación, es explotación", un centenar de facultativos han participado en la manifestación de Cáceres en la que han pedido a la ministra de Sanidad que abra una puerta de negociación con el sindicato que ha convocado las protestas.

"Es inaudito que un ministro no se abra ni siquiera a recibir a quien tiene convocado en huelga más del 20% de la profesión del sistema sanitario público español. Eso es inaudito, inexplicable e inadmisible", ha espetado el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Evelio Robles, que ha recalcado que el colectivo quiere "una adecuada reclasificación profesional que tenga en cuenta los créditos académicos y que se reconozca la especialización y la responsabilidad profesional".

Respecto al Estatuto Marco, Robles ha pedido un marco jurídico acorde al siglo XXI que permita a los profesionales sanitarios que "atiendan con suficiente calidad y tiempo a sus pacientes, a todos los ciudadanos extremeños, sin por ello estar explotados laboralmente y sin por ello poner en solfa su salud personal".

Robles ha criticado "el bloqueo institucional" de la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha calificado que "inadmisible" que "ante una situación de conflicto permanente, ni siquiera abra una puerta de negociación con el sindicato convocante de estas movilizaciones".

"La negociación no es una concesión del ministerio, no es una concesión política, sino que es un derecho y una obligación moral que tenemos los trabajadores a la hora de hacer cualquier tipo de cualquier situación de conflicto laboral", ha espetado, al tiempo que ha situado el seguimiento de la huelga esta semana en un 60% con unos servicios mínimos que no comprometen la seguridad de los ciudadanos.

Sobre las declaraciones de la ministra en relación a que detrás de las movilizaciones hay una motivación política, Robles ha insistido en que se trata de "una reivindicación laboral".

"Lo único que queremos es que los profesionales trabajen con calidad, que tengan los descansos necesarios, que tengan una jornada laboral como el resto de los trabajadores, que las guardias, si son voluntarias, permitan un descanso posteriormente a la guardia suficiente como para que realmente la calidad que presta a los pacientes sea la adecuada", ha subrayado.

Por su parte, la secretaria general de Simex, María José Rodríguez, ha incidido en que las reivindicaciones de los médicos seguirán hasta que se llegue a un acuerdo con el ministerio porque las medidas que piden "van a redundar en positivo en el paciente" porque "la calidad asistencial que se presta va a ser diferente y va a mejorar mucho".

Una de las participantes en la manifestación, Lucía Serrano, ginecóloga de Hospital San Pedro de Alcántara, ha incidido en que las mejores laborales que piden son "equiparables a las del resto de trabajadores de este país".

"Nadie en este país trabaja tantas horas como trabajamos los médicos, que hacemos hasta 1.500 horas extra al año, cuando para el resto de los trabajadores son un máximo de 80. En nuestro caso, esas horas son obligatorias, no voluntarias como para el resto de trabajadores, y las cobramos por debajo de la hora ordinaria", ha explicado.

Serrano ha desvinculado las protestas de cualquier "reivindicación política" porque "no es ni contra el gobierno de unos ni contra el gobierno de otros", ha dicho.

EN BADAJOZ

En Badajoz, más de medio centenar de médicos han salido a las calles en la manifestación encabezados por la pancarta 'Sin médicos no hay sanidad', y con carteles como 'Queremos negociación, no imposición' o 'Médico explotado, paciente abandonado'. También se han coreado frases como "sin médicos no hay sanidad" o "este estatuto lo vamos a parar".

En declaraciones a los medios, el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz y de Simex, Pedro Hidalgo, ha expuesto en alusión a la ministra de Sanidad, Mónica García, que "otro día más los médicos en la calle en vez de estar en las consultas". "Lo ha logrado, ella en su despacho, los médicos en la calle", ha agregado, junto con que este martes en Madrid estos facultativos también han protestado en las calles.

"Otra vez pidiendo disculpas a los ciudadanos por lo que estamos generando de retraso en listas de espera. Nos lo agradecerán cuando tengamos el estatuto único, una profesión singular con un estatuto singular, un estatuto de los médicos para los médicos", ha abundado, junto con que van a conseguir tener, "ni más ni menos", una mayor calidad asistencial de este "deteriorado" Sistema Nacional de Salud.

"Lo que estamos pidiendo es algo que los pacientes entienden, que los ciudadanos entienden, y que los políticos no entienden. Políticos que a veces se ponen de perfil, a ver si hacemos más daño a alguien que no sea de tu partido", tras lo que ha pedido a quienes tienen una responsabilidad "que hagan eco para ayudar a los ciudadanos".

Pedro Hidalgo ha defendido así un "estatuto singular para una profesión singular" y ha querido dar las gracias pidiendo disculpas, "que no perdón" porque están "en el derecho de la huelga", y trabajando "precisamente para trabajar mejor". Preguntado por cómo está afectando esta nueva semana de huelga y el incremento de las listas de espera, ha puesto el acento en que tienen "unos servicios mínimos que son máximos, el 100 por cien en urgencias hospitalarias" y ha aseverado que "no se deja de atender nada que sea no demorable o urgente".

Entre los asistentes, Mari Carmen García, médico de familia que trabaja en urgencias hospitalarias, ha señalado que con esta huelga piden un estatuto de marco propio y solicitan poder conciliar con sus familias y tener un horario "normal". "Como médico de urgencias, ahora estamos de mínimos al 100 por cien, pero en condiciones normales somos un servicio abierto 24 horas 365 días al año, con unas jornadas laborales que pueden ir, si haces dos guardias a la semana, si son dos guardias son de 48 horas, más el resto de los días, tu jornada normal", ha detallado.

Además, si hay situaciones "extras", como enfermedades de compañeros o bajas, las cubren también ellos y pueden llegar a trabajar 260 horas al mes, "muchas", ha apostillado, mientras Eva García, médico internista en el área de Mérida, ha explicado que se dedica a la atención hospitalaria y llevan la mayor parte de la hospitalización "prácticamente" en todos los hospitales y principalmente en comarcales, donde "muchas veces no hay especialidades" y de forma tal que tienen una "sobrecarga asistencial" y "organizar las horas es complicado".

"Preferiríamos, obviamente, jornadas de 12 horas. Para eso se necesita más personal, que no tenemos", remarca, "puesto que las plantillas del resto de las categorías son mucho más amplias que las nuestras", "el recambio generacional no se ha producido como se debería" y, además el envejecimiento de la población ha producido que se necesite "muchísima más atención médica" al margen de todos los avances técnicos existentes. Así, necesitan mayor capacidad de maniobra y atender a los pacientes "como se merecen".