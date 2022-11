Mendoza se marca el objetivo como delegado del Gobierno de luchar contra las injusticias sociales y desigualdades

BADAJOZ, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, ha tomado posesión este miércoles de su cargo, desde el que se ha marcado el objetivo de seguir ayudando a luchar contra las injusticias sociales y las desigualdades y "particularmente" contra las que "de una u otra forma afectan a más del 50 por ciento de los ciudadanos de este país, concretamente a sus ciudadanas".

"Yo lo veo así, en este país, aún después de 44 años de Constitución y a pesar de lo que se expresa en el artículo 14, todavía todos los ciudadanos no somos realmente iguales, no tenemos las mismas oportunidades de desarrollo personal, profesional o económico", ha aseverado Mendoza en su toma de posesión este jueves en Badajoz, donde ha defendido que "no podemos ejercer nuestros derechos con el mismo grado de libertad".

En este sentido, el nuevo delegado del Gobierno ha lamentado que "desgraciadamente" hoy en día "aún existe una parte de la ciudadanía, nuestras madres, nuestras hijas o hermanas, nuestras mujeres que sufren un mayor riesgo frente al ejercicio de la violencia o de la discriminación que aquel que padecemos nosotros". "Queda mucho por hacer y lo seguiremos haciendo", ha señalado durante su intervención en este acto en el que también ha tomado posesión de su cargo la subdelegada del Gobierno en Badajoz, María Isabel Cortés.

El nuevo delegado del Gobierno, que llega en sustitución de Yolanda García Seco, quien dimitió hace unas semanas por motivos de salud, ha reafirmado que también seguirá ayudando al Gobierno de la nación a que "la política con mayúscula y las políticas se ejerzan para mejorar la vida de las personas, para proteger a los sectores más vulnerables, y para el progreso de nuestra sociedad".

A la toma de posesión, que se ha celebrado este miércoles en la Delegación del Gobierno, han asistido su antecesora en el cargo, Yolanda García Seco; el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González Gómez, o el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, entre otras autoridades.

