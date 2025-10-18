Un menor investigado y otros dos heridos tras sufrir un accidente con un vehículo de alquiler en Badajoz

Archivo - Hospital Universitario de Badajoz. Imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

BADAJOZ, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos varones de 17 años han resultado heridos de carácter grave y "menos grave", tras sufrir un accidente en un vehículo de alquiler 'Minits', conducido por otro menor de la misma edad, esta madrugada en Badajoz.

Los hechos han sido registrados minutos después de la 1,30 horas de este sábado en el Parque de las Cañadas de la capital pacense, según han confirmado fuentes de la Policía Local a Europa Press.

Los menores que han resultado heridos con un trauma craneal, en el caso del que permanece en estado grave, y con uno de tipo cervical, en el del joven que se encuentra "menos grave", han sido trasladados al Hospital Universitario de Badajoz.

Por su parte, el menor de 17 años que conducía el vehículo está siendo investigado por varios delitos contra la seguridad vial, según ha agregado el cuerpo policial local.

Hasta el lugar de los hechos, informa el Centro 112 de Extremadura, se han desplazado una unidad medicalizada de emergencias, otra de soporte vital básico y una patrulla de servicio de la Policía Local de Badajoz.