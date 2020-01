Mérida oferta una "historia todo el año", su apuesta recreacionista y su liderazgo en turismo religioso

Publicado 23/01/2020 14:25:46 CET

MADRID/MÉRIDA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha presentado este miércoles en Fitur la oferta turística de "historia todo el año" en la ciudad, además de la apuesta por el recreacionismo de los orígenes de la misma, y el liderazgo de la capital extremeña en materia de turismo religioso y de desarrollo de festivales (como el de Teatro Clásico y el Stone & Music).

Con el objetivo también de fomentar que el turista regrese a Mérida, la capital extremeña plantea también una oferta cultural, gastronómica, de turismo peregrino y de otra índole durante "todo el año", además de los "atractivos" de su conjunto monumental, y de citas recreacionistas como Emerita Lvdica.

De este modo lo ha reseñado el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, durante la presentación este miércoles en Fitur, en Madrid, de una oferta turística de la capital extremeña que plantea además que sus monumentos "tienen vida" y "dan vida", además de "esplendor y capacidad de seguir generando" una ciudad "referente en el turismo".

Así, como aspectos concretos, Rodríguez Osuna ha incidido en el "relieve" de Mérida en materia de turismo religioso, a través de una Semana Santa que es "la única" en España y en el mundo, ha dicho, cuyos pasos e imágenes procesionan por elementos coetáneos a su época; y ha invitado también a disfrutar de la oferta emeritense como "destino peregrino fundamental".

"Si alguien quiere vivir la obra y resurrección, la pasión de Jesús sólo tiene que venir a Mérida y ver pasar los pasos frente al Templo de Diana, el Vía Crucis en el anfiteatro, o el paso por los monumentos como el Arco de Trajano o desde ese Puente Romano tan maravilloso, el puente más largo de la historia", ha espetado.

En este sentido, ha incidido en el planteamiento de que "mientras otros tienen que hacer decorados de cartón piedra" para ofrecer elementos de su ciudad, Mérida lo tiene en su propio enclave.

FESTIVALES

También ha resaltado el primer edil la importancia de festivales que se celebran en Mérida, como el Internacional de Teatro Clásico y el Stone & Music. "No hay ningún producto de festival más importante" en Extremadura que "estos dos", ha espetado Rodríguez Osuna, quien ha ahondado en concreto sobre el Festival de Teatro Clásico emeritense que "no hay ningún teatro en España ni en Europa que reúna esa cantidad de espectadores en una programación".

A su vez, sobre el Stone & Music Festival, ha afirmado que "está consolidado" y que es el certamen musical "más potente del suroeste peninsular", con 163.000 espectadores en sus cuatro ediciones y un público internacional de hasta 35 nacionalidades.

También ha aprovechado para anunciar que el artista Julio Iglesias cerrará el próximo 28 de agosto en el Teatro Romano de Mérida el cartel del citado festival musical en su quinta edición. "El artista latino que más discos ha vendido, 300 milllones, celebrará en el Teatro Romano de Mérida su 50 cumpleaños en la música", ha explicado el alcalde.

Al mismo tiempo, ha recalcado la importancia que a su juicio tiene para la capital extremeña la celebración del Stone & Music Festival, que en sus cuatro ediciones ya celebradas "lleva 28 millones de euros de impacto económico directo en la ciudad, nueve millones por año".

En este punto, ha subrayado que el objetivo de la ciudad es "generar todo el año eventos que no sirva de atracción únicamente al turista sino que generen economía y empleo", teniendo en cuenta que "detrás del turismo hay una palabra: economía y empleo". "Si no está la economía y el empleo sólo habrá alojamientos que promocionar y no sin duda crecimiento económico", ha apuntado.

EMERITA LUDICA Y CARNAVAL ROMANO

Por otra parte, Rodríguez Osuna ha dado a conocer también el cartel del evento recreacionista Emerita Lvdica, un evento "asentado" en Mérida y que "es ya un referente" en su temática, después de que ya en su edición de 2019 --según ha dicho-- 50.000 personas participasen en la recreación de la vida de la ciudad.

También, sobre el Carnaval Romano de Mérida, ha subrayado que durante su celebración en 2019 la capital extremeña registró "más de 10.000 visitas a monumentos".

"Actualmente en esa semana de febrero (Mérida) es la ciudad de Extremadura que más visitas y turistas recibe en el mes de febrero, 10.000 visitantes concretamente", ha apuntado.

CIFRAS DE VISITANTES

Al mismo tiempo, y dentro de la oferta de Mérida como "una historia todo el año", el alcalde ha apuntado que la ciudad ha conseguido "romper la estacionalidad" de su turismo. "Hemos logrado, hemos dado un paso hacia adelante y hemos conseguido que nuestro patrimonio universal tenga también vida", ha espetado.

En este punto, ha explicado que mientras que 2014 se vendieron 299.000 entradas para contemplar los monumentos del recinto histórico-artístico emeritense, en 2019 esa cifra se ha elevado a 421.000 entradas.

Sobre este mismo respecto, Rodríguez Osuna ha recordado también que la ciudad de Mérida registra un 70 por ciento de media anual de ocupación hotelera, según datos oficiales del INE.

LIBRO

Finalmente, también ha sido presentado esta mañana en Fitur un libro sobre la Semana Santa de Mérida, "Huellas de Pasión", con textos del técnico de la Delegación de Semana Santa Mario Hernández, y donde predominan unas "espectaculares" fotografías de Semana Santa que han sido elaboradas por fotógrafos de la ciudad que "altruistasmente colaboran toda la Semana Santa para poner de relieve las imágenes en sus entornos monumentales".

Esta publicación viene a cerrar, según ha explicado el alcalde, una trilogía de publicaciones sobre Mérida, relativas al Carnaval Romano, Emérita Lúdica, y la Semana Santa.

También se ha presentado ante periodistas y turoperadores el libro "Érase una vez Mérida (Guía para el turista menudo) que recoge cuentos sobre objetos, zonas arqueológicas o monumentos de Mérida y su término desde la prehistoria hasta el siglo XVI, escritos por José Luis Mosquera Müller e ilustraciones de Ernesto Mosquera.