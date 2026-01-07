Mérida reduce en 221 personas el número de desempleados en 2025, hasta los 4.318

Archivo - Trabajadores de limpieza durante la Feria de Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal, Julio César Fuster, ha destacado el "descenso generalizado" en los datos de desempleo de la ciudad, que comenzó el año 2025 con 4.531 personas en situación de desempleo y lo ha terminado 221 personas menos, hasta un total de 4.318, lo que supone un descenso del 4,9 por ciento.

De esta manera, Fuster ha señalado que la reducción del desempleo en la ciudad de Mérida "es siempre una buena noticia" y ha subrayado el empeño del equipo de gobierno municipal para que "cada vez haya mejor desarrollo económico y empleo en la ciudad". Así, ha continuado que el acceso al empleo es "el mejor termómetro" para el desarrollo económico de la sociedad.

En este sentido, ha puntualizado que estos datos son resultado de las diferentes "iniciativas e inversiones" en materia de empleo público puestas en marcha por el Gobierno municipal y gracias al "esfuerzo" de las empresas de la ciudad, que son "el motor del desarrollo económico y generadoras de empleo en la ciudad".

Fuster también ha resaltado que tras la reforma laboral, impulsada por el Gobierno de España, el "crecimiento del empleo" y la "calidad" de los contratos indefinidos han sido una "constante", lo que evidencia el crecimiento en la tasa de empleo en el país, que "se sitúa entre el 2,4 por ciento y el 2,5 por ciento" y, además, se crearon "500 mil empleos en el año 2025".

Asimismo, el portavoz municipal ha puesto en valor "la disminución del desempleo en la ciudad de Mérida aumentando el padrón municipal", al tiempo que ha recordado que al inicio del mandato del actual equipo de gobierno, en 2015, había un total de 8.379 desempleados en la ciudad, con una tasa del 28,94 por ciento.

Un dato que, según Fuster, contrasta con la actual, que se sitúa en el 15,25 por ciento, gracias a que "se ha consolidado y lideramos la creación de empleo junto a las empresas y a las inversiones de empleo público en 4.061 personas que han encontrado empleo desde el año 2014 hasta 2025", ha concluido.