Miembros del PP de Extremadura asistirán a la concentración contra el Gobierno para defender la "bandera de la decencia"

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha señalado que 'populares' extremeños asistirán este domingo a la concentración en Madrid contra el Gobierno convocada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para defender la "bandera de la decencia".

"La bandera del Partido Popular la quedaremos en casa el domingo y cogeremos la de la democracia, la de la sociedad, la de entender que hay otra forma que es la de estar en política para servir al ciudadano", ha asegurado a preguntas de los medios.

Cabe señalar que Núñez Feijóo ha anunciado una concentración "cívica" y "sin siglas" este domingo en Madrid tras la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

Bautista ha criticado que se haya pretendido hacer ver que estos son "casos aislados" o "manzanas podridas que están fuera del Gobierno" y ha recordado que son situaciones que "afectaban estando en el Gobierno".

"Son contratos del Gobierno. Son cuestiones que han afectado siempre al Gobierno. Y se trata de dos secretarios de Organización que entran en la cárcel. Los números dos de Sánchez, los dos, han entrado en la cárcel. Por tanto, no estamos hablando del caso Cerdán, ni del caso Koldo, ni del caso Ábalos. Estamos hablando sin ninguna duda del caso Sánchez y no hay otra opción que no sea esa", ha remarcado.

De la misma forma, ha asegurado que es "imposible que haya manzanas podridas fuera haciendo todo lo que han hecho" y que el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, no lo conociera.

