De Miguel asegura que aprobar el acuerdo con Mercosur y la reforma de la PAC es una "traición" al sector primario

La líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, durante la tractorada lenta convocada por las organizaciones agrarias para protestar contra el acuerdo comercial con Mercosur y la nueva PAC
Publicado: viernes, 16 enero 2026 11:41
   MÉRIDA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado este viernes que aprobar el acuerdo comercial con el Mercosur y reformar la Política Agrícola Común (PAC) constituyen una "traición" al sector primario de la región.

   "No podemos permitir esta traición al sector primario y, sobre todo, a la agricultura social y familiar", ha asegurado la líder de Unidas en declaraciones a los medios durante la tractorada lenta, convocada por las organizaciones agrarias, que ha partido este viernes de la localidad cacereña de Miajadas en rechazo a la nueva reforma de la PAC y al acuerdo de la Unión Europea (UE) y el Mercosur, cuya firma está prevista para este sábado.

   Convencida de que aprobar el referido acuerdo es "traicionar" a quienes "llenan" las neveras de la ciudadanía y "mantienen viva" la economía rural, De Miguel ha pedido explicaciones a los eurodiputados a favor de esas políticas, anteponiendo, a su juicio, "los intereses de sus partidos a los de Extremadura".

