Monago advierte que "no se le puede mentir a los extremeños" como han "hecho durante tantos años los socialistas"

Publicado 24/05/2019 22:07:39 CET

BADAJOZ, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, ha valorado que el PSOE no ha hablado en esta campaña electoral municipal, autonómica y europea del 26 de mayo de "su cuento de hadas", el complejo turístico y de ocio 'Elysium City' que la empresa estadounidense Cora Alpha proyecta construir en el término municipal de Castilblanco, "porque no se le puede mentir a los extremeños como se ha hecho durante tantos años con los socialistas".

Para Monago, el presidente de la Junta y candidato del PSOE a la reelección, Guillermo Fernández Vara, no ha hablado durante esta campaña del "Walt Disney de Castilblanco" porque "no hay nada", a la vez que ha defendido: "no se le puede mentir a los extremeños como se ha hecho durante tantos años como los socialistas porque no podemos hacer un proyecto con una empresa que tiene menos papeles que una liebre".

"Que tiene relaciones con paraísos fiscales como Panamá, que en la cuenta de resultados tiene unas pérdidas de 3.000 libras esterlinas, no se puede invertir miles de millones de euros para atraer a millones de turistas con una empresa que tiene un capital con pérdidas de 4.000 euros", ha insistido José Antonio Monago, para quien desde el PP "sí" han hablado estos días de los problemas y de las soluciones que quieren para la región.

Así lo ha señalado durante su intervención este viernes, acompañado del alcalde de Badajoz y candidato a la alcaldía, Francisco Javier Fragoso, en el acto de cierre del PP de Extremadura celebrado en el parque del río Guadiana de la capital pacense, en relación al cual Monago ha recalcado que es "obra de la sensibilidad" de un Gobierno de España del PP con un ayuntamiento de la ciudad de esta misma formación.

CAMPAÑA DE PROPUESTAS

En su intervención, en la que ha agradecido a los compañeros "a lo largo y ancho de la geografía extremeña" que "creen en el Partido Popular" y que han sido los "altavoces" de las propuestas hechas cada día, ha defendido que el PP extremeño ha llevado a cabo una "campaña de propuestas", dado que "no sobra nadie" y "Extremadura tiene todavía muchos afanes compartidos por desarrollar".

"No nos sobra absolutamente nadie, no nos sobran en esta región ni los que nos quieren echar de la región y acaban de llegar, ni esos que se hacen las fotos en la dehesa pero le quitan las ayudas a los toros y por eso no se pueden dar en muchas plazas", ha señalado el candidato del PP extremeño en alusión a "los de la contradicción permanente, los de la veleta, esos también hacen falta para construir esta región", ha dicho.

También se ha referido al cambio experimentado en la ciudad de Badajoz desde 1995 gobernada por el PP y ha aupado al candidato a la alcaldía de la capital pacense con cuyo equipo "con mucha sensibilidad y con mucho cariño" han "hecho ciudad de la mano de los vecinos", lo cual en su opinión "no es lo viejo frente al que se llama lo nuevo porque no hay nada más nuevo que seguir reafirmando tu compromiso con las cosas que funcionan".

EL CAMBIO EN EXTREMADURA

"Y este ayuntamiento y este grupo de gobierno, por eso es lo nuevo, tiene que seguir siendo lo que lleve los destinos de esta ciudad", ha recalcado José Antonio Monago, mientras que Francisco Javier Fragoso ha agradecido la labor de quienes les han llevado "en volandas" durante estos últimos años y "muy especialmente durante estos durísimos días de campaña" con "ilusión" y "ganas de seguir transformando Badajoz" y de que "el cambio sea posible en Extremadura".

"Os tenéis que sentir orgullosos del partido al que pertenecéis, os tenéis que sentir orgullosos de la ciudad que durante 24 años hemos transformado", ha agregado el regidor, que se ha referido a un acto musical celebrado en la noche de este viernes en el mismo parque por el PSOE de Badajoz al asegurar: "por mucho que vengan con una banda no vamos a permitir que los gansos del Guadiana se queden con la ciudad".

Al respecto ha criticado "lo que quieren a Badajoz que se han traído una banda de Barcarrota porque no son capaces de que la gente de Badajoz les apoye para intentar llevarse el ayuntamiento para beneficio de ellos".

Finalmente, Fragoso ha pedido a Monago que, a partir del domingo que "van a cambiar las cosas en Extremadura", le ayude a él como alcalde a seguir transformando la región y la ciudad, que "lleva cuatro años abandonados por unos socialistas que solo piensan en ellos" y quienes "le tienen una especial manía" tras 24 años consecutivos de gobierno local del PP.