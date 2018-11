Monago afirma que Extremadura vive un empeoramiento "a pasos agigantados" en sanidad, que "está en la UVI"

Publicado 06/11/2018 14:50:36 CET

JARAÍZ DE LA VERA (CÁCERES), 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que Extremadura vive un momento de empeoramiento "a pasos agigantados" en materia sanitaria, y que la región "está en la UVI" no sólo por el desempleo y la despoblación, sino porque "se están viniendo abajo las dotaciones en sanidad".

Monago se ha referido concretamente a la situación por la que atraviesa el Centro de Salud de la localidad de Jaraíz de la Vera, en cuyos exteriores, y en compañía del alcalde, Luis Miguel Núñez y compañeros de la comarca, ha denunciado los recortes en personal médico y en medios.

En su intervención, el dirigente del PP extremeño ha reclamado a la Junta que se ponga a trabajar y aporte soluciones, ya que "no se cura a la gente con comunicados, sino con médicos, medios y soluciones".

El líder del PP regional ha aseverado que el Ejecutivo extremeño tiene que resolver "recortes brutales" que se viven día a día, y que no es la primera vez "ni la última" que comparece a las puertas de un centro sanitario de la región por este asunto.

Para Monago, la "degradación" que sufre la sanidad provoca que haya dos tipos de extremeños, los que tienen una sanidad más menos dotada y quienes tienen una sanidad "manifiestamente mejorable", informa el PP en nota de prensa.

En este sentido, el presidente del PP regional ha manifestado que en los pueblos de Extremadura "hay un abandono que se traduce en la pérdida de expectativas", y ante esta situación, "si no hay dotaciones sanitarias, si no se cuidan o si faltan médicos e ilusión por mejorar la situación, esto provoca que la gente se vaya".

"Eso es lo que está pasando. Lo que sucede no es fruto de la casualidad, es fruto de la dejadez", ha destacado Monago, quien ha aseverado que en Jaraíz "dos médicos no pueden hacer el trabajo de cinco", una presión asistencial que "no hay ser humano que lo aguante", ha dicho.

Monago ha responsabilizado de esta situación al gobierno socialista, "capaz de colocar anuncios y letreros", como el de la sala de rayos X en Jaraíz, pero que "al final no está funcionando".

Posteriormente, el presidente del PP extremeño y el alcalde han visitado la sociación de Discapacitados Intelectuales 'Vera'.