Monago afirma que "no es buena noticia para Extremadura" que el Ejecutivo central no esté constituido

Publicado 30/07/2019 14:21:03 CET

MÉRIDA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha afirmado que "no es buena noticia para Extremadura" que el Gobierno de la nación no se haya constituido y no pueda funcionar "a pleno rendimiento".

Así, en declaraciones previas a la reunión de la Junta Directiva Nacional, Monago ha señalado que la responsabilidad de la investidura fallida compete al PSOE.

De este modo, el líder del PP regional ha subrayado que la actual "situación de bloqueo" acaba afectando a Extremadura porque es una región que "necesita mucho" del apoyo del Estado, por lo que espera que se pueda conformar un Gobierno en España, según ha informado el PP de Extremadura en nota de prensa.

Asimismo, Monago ha incidido en la importancia de que ese Ejecutivo que se conforme no tenga por "muleta fundamental a los nacionalismos radicales", ya que eso "tiene que preocupar a todos".

A preguntas de los medios, el presidente del PP extremeño ha reiterado que el PP no va a votar una abstención al PSOE porque, "sencillamente, es el adversario político de los socialistas".

"Nosotros somos alternativa al PSOE, no somos la muleta", ha aseverado el presidente de los 'populares' extremeños. En este sentido ha explicado que ese apoyo lo tiene que buscar Pedro Sánchez en la izquierda o en otras fuerzas pero no en el PP, porque son "dos modelos muy distintos" de gobierno.

Además, Monago ha recalcado que no sólo es que socialistas y 'populares' encarnen modelos distintos, sino que, como ha indicado, Sánchez "ha implorado ayuda en un intento de investidura" mientras, por otro lado, estaba negociando "lo que estaba negociando en Navarra, y si era poco de fiar, ahí se ha visto el resultado, con qué apoyos y con qué silencio".