Monago afirma que quitar la prioridad al tren Ruta de la Plata no es trabajar por la España vaciada sino la "puteada"

PLASENCIA (CÁCERES), 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha defendido que la propuesta del Gobierno con respecto a la supresión de la reapertura del tren Ruta de la Plata de las infraestructuras prioritarias para la Unión Europea, la única de todo el país, no va en la línea del trabajo a favor de la España vaciada, sino de la "España puteada".

Así de vehemente se ha mostrado el dirigente 'popular' este lunes en una rueda de prensa en Plasencia, acompañado por el alcalde de la localidad, Fernando Pizarro, en la que han querido alzar la voz contra esta decisión del gobierno conocida hace unos días.

Monago ha mostrado la "indignación" que le produce ver que la única infraestructura que el Gobierno a comunicado a Bruselas que "quiere prescindir de ella" es una que afecta a Extremadura.

"Que un país diga que la única línea se la quita a una comunidad como Extremadura...", se ha lamentado Monago, quien argumenta que esta decisión se debe a la falta de contestación que recibe el Gobierno de Pedro Sánchez desde la región que lidera el PSOE con mayoría absoluta.

"Como hay mayoría absoluta del PSOE aquí se lo tragan todo", ha dicho Monago, para criticar que desde que llegara Sánchez a la Moncloa "los megáfonos están apagados, están sin pilas".

El líder de los 'populares' extremeños ha remarcado además la situación de la alta velocidad en la región, que "no la hay y no la va a haber" debido a que no habrá conexión con Madrid porque en Castilla-La Mancha "no se ha hecho nada".

"Esto no es la España vaciada, es la España puteada", ha reiterado en varias ocasiones Monago, para quien esta decisión tiene "nombres y apellidos: quien quita las líneas es el que putea".

Y es que, según ha explicado, esta línea ferroviaria que conecta el norte de Extremadura con León, estaba "en el mapa" del Plan de Infraestructuras Terrestres y de Vivienda 2012-2024, cuya inclusión "costó mucho" porque no estaba en la red transeuropea de transporte de mercancías por ferrocarril.

"¿Esto s lo que hace el Gobierno por la España vaciada, o es la España puteada?, ha reiterado Monago, quien ha lamentado que "en algunos sitios van muy rápido las infraestructuras, y en otros no es que vayan lentas, que también, es que se eliminan".

Todo ello, ha abundado, con un "silencio atronador" en la comunidad autónoma, pues "nadie ha dicho absolutamente nada" desde la Junta, las diputaciones provinciales o los alcaldes, salvo de el de Plasencia.

Por ello, y sobre la expresión utilizada para verbalizar su descontento con esta decisión, ha señalado que "es la única manera de que se nos entienda", a lo que ha añadido que "si te putean, al final...".

En cuanto al argumento de no abrir el Ruta de la Plata debido a que Badajoz ha garantizado su conexión de mercancías por Ciudad Real, Monago ha subrayado que "Extremadura no sale adelante con una provincia sobre otra", sino que tiene que hacerlo "con todo".

MITAD DE CONEXIONES CON MADRID

Por su parte, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha lamentado que esta "nueva malísima noticia" para la ciudad se suma a la que ya vienen denunciando días atrás con respecto a la supresión de la mitad de las conexiones ferroviarias con Madrid.

Y es que, para los placentinos, y para todo el norte de Cáceres y también para Extremadura, este infraestructuras es "una de las herramientas de conexión" con el norte de la península, y por tanto de desarrollo y para fija población.

Según Pizarro, las provincias por las que discurría este tren, cerrado de 1984, son las más afectadas por la despoblación, como es el caso de Cáceres, Salamanca, Zamora y León.

"El tren no es la solución, pero es parte de la solución", ha remarcado el primer edil placentino quien ha reconocido que "mantenía la esperanza" en su reapertura desde que el se incluyó entre las líneas prioritarias durante los gobiernos del PP en Mérida y Madrid.

Por tanto, continuarán con las acciones para "alzar la voz" contra la "incomunicación" de la ciudad y del norte de Cáceres, mientras que el PSOE de Extremadura está respondiendo con un "silencio cómplice".