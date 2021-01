Monago critica que Vara esté "desaparecido" ante la situación "crítica" de la Covid-19 en Extremadura

MÉRIDA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha alertado este jueves de que la situación del coronavirus es "crítica" en la comunidad autónoma, frente a la que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, es la autoridad delegada pero "está desaparecido".

"Tenemos unos gestores que son incapaces de controlar esta situación de controlar la pandemia, ni el señor Vara que es la autoridad delegada, ni el delegado de la autoridad delegada que es el señor Vergeles", ha sostenido Monago en una rueda de prensa en Mérida, en la que ha lamentado que en Extremadura se ha pasado "a una situación de complicada a crítica" con 1.122 positivos este pasado miércoles "en un solo día".

Una cifra que "quiere decir que la situación es crítica, no es algo que sea baladí" ni "es querer exagerar los adjetivos o las calificaciones" sino "simplemente describir la realidad de lo que estamos viviendo".

Y es que, para el presidente del PP regional, 1.122 casos en un solo día "es un motivo más que serio para tener una honda preocupación, especialmente aquellos que tienen responsabilidades ejecutivas en lo que es la atención a esta pandemia", además de ser más de un 50 por ciento respecto al día anterior y querer decir "que la velocidad de la pandemia va tomando velocidad de crucero en nuestra comunidad autónoma", con casi 4.000 personas contagiadas en lo que va de 2021 y la presión hospitalaria "aumentando por días".

Sobre la presión hospitalaria, ha dicho que se ha duplicado en los últimos 20 días y que en lo que llevamos de año van más de 36 fallecidos, ante lo cual ha incidido en que "el virus por lo tanto campa a sus anchas en Extremadura, lo quieran o no lo quieran reconocer los responsables de esta pandemia en Extremadura" y lo hace "de manera descontrolada".

"Y no es generar alarmismo, es la descripción de la cifra y de la evolución de las cifras que hay en nuestra comunidad autónoma, y mientras tanto el presidente de la Junta de Extremadura, la autoridad delegada, está desaparecido", ha sostenido, para insistir en que se tiene "una autoridad delegada que no tiene autoridad" porque "no se puede ejercer la autoridad si no se está al frente de la gestión de esta crisis".

