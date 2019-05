Monago da la bienvenida a Polo por copiarle el régimen fiscal especial pero pide que lo demuestre tras las urnas

Publicado 12/05/2019 13:43:36 CET

MÉRIDA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a la Presidencia de la Junta el próximo 26 de mayo, Jose Antonio Monago, ha dado la bienvenida a quienes le han copiado la propuesta de reclamar un régimen fiscal especial para Extremadura, así como otras medidas, pero le reclama que "hay que demostrarlo después de las elecciones con hechos".

En un acto de campaña en Mérida en el que han participado candidatos de las listas municipales y autonómicas, Monago ha reiterado la necesidad de Extremadura de contar con un régimen fiscal especial, así como ha señalado que la comunidad ya cuenta con demasiado territorio con protección ambiental.

Así, y sin citar al candidato de Ciudadanos, Cayetano Polo, se ha referido a una propuesta similar planteada en las últimas horas. "Bienvenidos los que nos copian", ha dicho Monago, no solo por el régimen fiscal especial, sino también por otras como la propuesta de bajada de impuestos, pero le ha advertido que "el día después de las elecciones hay que demostrarlo con hechos".

En este sentido, le ha dicho a los indecisos, que se estiman en uno de cada cuatro votantes extremeños, que en el PP "está lo auténtico, no hay corta y pega", sino "un programa electoral que ha venido del pueblo" tras recorrer en estos cuatro años "cientos de miles de kilómetros para intentar conocer sus problemas.

EXCESO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

En su intervención, ha advertido al próximo Gobierno de La Moncloa que si es de nuevo presidente de la Junta, "que se vayan preparando en Madrid", porque él no tiene, como otros, ha dicho, "patrón al que defender más allá que los extremeños".

"A los líderes de Madrid le decimos: aquí tienes un pueblo que tiene muchas necesidades, que necesita ayuda", por eso considera necesario que tenga un régimen fiscal especial. Así, ha añadido que "no tiene sentido" que otras comunidades "ricas" como el País Vasco lo tengan y, sin embargo, Extremadura, que es "la más pobre", no. "Esto no es ideología, es sentido común", ha dicho.

Por otra parte, ha centrado su discurso en que la comunidad cuenta con un exceso de protección ambiental que dificulta el desarrollo y la generación de oportunidades para frenar el que considera que es "el problema" de Extremadura, en referencia a la despoblación.

"Se quedan los pájaros y se van las personas", ha lamentado Monago sobre una comunidad con 52.000 kilómetros cuadrados de suelo protegido y donde vive un millón de habitantes, con la previsión de perder, ha dicho, hasta 70.000 en la próxima década, y tras haberse marchado 20.000 en los últimos cuatro años.

Finalmente, Monago ha agradecido a todas las personas que componen las candidaturas el compromiso adquirido con los extremeños, a quienes ha señalado que el PP es "el partido que más se parece a los extremeños y el que puede ofrecer esperanza al conjunto de los extremeños".

Unas candidaturas con las que el PP "sale a ganar" tras una legislatura con un gobierno socialista "sin pena ni gloria" que Monago ha resumido en "la nada", y que deja "muchos" retos al próximo Ejecutivo regional, el principal "cerrar la herida por la que llora Extremadura", en referencia a la despoblación.

Entre las soluciones planteadas por Monago, se ha referido de nuevo a su apuesta por una consejería de Agricultura "a tiempo completo" o una bajada de impuestos, entre otras.

Monago ha puesto como ejemplo a las personas que le han precedido en el turno de palabra, todos ellos candidatos del PP en las listas municipales o autonómicas, que ponen en evidencia que el PP es "el partido del pueblo", es el que "más se parece a los extremeños".

RAZONES PARA SER CANDIDATO DEL PP

El acto ha comenzado con la bienvenida brindada por la candidata del PP a la alcaldía de Mérida, Pilar Nogales, quien ha aprovechado para anunciar, si gobierna tras el 26-M, la creación de una concejalía de excelencia innovadora.

Antes de Monago, han intervenido varios candidatos del partido en los comicios municipales y autonómicos, entre ellos Javier Cienfuegos, atleta profesional campeón de España de Martillo, miembro de la candidatura a la Asamblea, quien ha explicado que forma parte del partido y que le dijo que sí a Monago porque el PP y el deporte comparten muchos valores, entre los que ha citado el sacrificio o el esfuerzo.

También porque, después de marcharse de la región por falta de oportunidades en 2006, puedo retornar gracias a los programas deportivos puestos en marcha por Monago durante su mandato en 2011, que le permitieron tener las mismas oportunidades en Montijo que en Madrid.

Por su parte, María José Calderón, candidata en Burguillos del Cerro, ha dicho que se identifica con el afán del PP de sacar a Extremadura "del pozo" en el que se encuentra, y ha considerado la consejería contra la despoblación anunciada por Monago como "absolutamente necesaria".

También han tomado la palabra Jorge Barcos, de Casas de Millán; Anabel Frutos, de La Garrovilla; Ángel Luis Valadés, candidato en Don Benito, quien ha indicado que está en el PP porque sus principios y valores son los mismos que cuando le llamó Mariano Gallego para que se afiliara al partido.

Igualmente, Rafael Mateos, candidato en Cáceres, ha apuntado que forma parte del partido porque cree que solo los gobiernos del PP son los que "pueden generar empleo, riqueza y futuro", y que no se pudo negar a la propuesta de Monago porque confía "plenamente" en él y en su proyecto, y porque hace política siempre pensando en el interés de los extremeños.

Gema Fernández Villalobos, candidata en la lista a la Asamblea y en la municipal de Pilar Nogales, así como presidenta de Nuevas Generaciones de Extremadura, ha dicho que los gobiernos socialistas significan "más paro juvenil y femenino", así como que Monago demostró durante su mandato que "otra forma de gobernar es posible".

También han intervenido Juan Luis Rodríguez Campos, candidato de Miajadas; Mercedes Morán, candidata autonómica por Badajoz; Inma Sánchez Polo, candidata a la asamblea; y David Madruga, una persona con diversidad funcional y miembro de la lista autonómica por Cáceres, quien ha destacado que el PP de Extremadura tiene una "especial sensibilidad" con este colectivo y con la atención a la dependencia, y ha asegurado que es del PP porque quiere seguir creciendo en Extremadura y porque en el partido aceptan su condición.