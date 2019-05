Monago potenciará los sectores agroalimentario y agroindustrial con el Plan Innova Agro

Publicado 03/05/2019 15:35:08 CET

TRUJILLO (CÁCERES), 3 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha presentado este viernes el Plan Innova Agro, que recogerá en su programa electoral y que busca potenciar el campo extremeño con medidas para la formación y la investigación en los sectores agroalimentario y agroindustrial.

Monago ha realizado este anuncio durante el transcurso de una visita a la XXIV Feria Nacional del Queso de Trujillo, acompañado por el alcalde, Alberto Casero, y la candidata popular a la alcaldía, Inés Rubio, donde ha destacado que la feria es una "embajada para todo el mundo con uno de los productos estrella que da el campo extremeño" y que es fruto del "trabajo y dedicación" de los productores.

De este modo, el presidente del PP ha mostrado su apuesta por el campo extremeño y se ha comprometido a impulsar un "proyecto innovador" para los sectores agroalimentario y agroindustrial, según ha informado el PP de Extremadura en nota de prensa.

Esta plan incluirá, entre otras medidas, un programa de formación en innovación para los trabajadores en la agroindustria, un programa para la investigación agraria que facilite la transferencia de conocimientos y el desarrollo de patentes, un programa de becas que evite la fuga del talento joven y de incentivos para atraer ideas innovadoras y la potenciación de la Formación Profesional Dual para acercar la tecnología y la innovación al sistema educativo y al campo extremeño.

José Antonio Monago ha reconocido que los agricultores y ganaderos "han hecho bien las cosas" pero ha afirmado que "hay que seguir perseverando" para que el campo extremeño "dé alegrías en el futuro" y pueda "seguir creciendo".

PACTOS TRAS LAS ELECCIONES

Asimismo, y cuestionado por los medios de comunicación sobre posibles pactos tras las elecciones autonómicas, Monago ha recalcado que sale "a ganar" y, si no obtuviera la mayoría absoluta, ha pedido a Ciudadanos el apoyo "para cambiar Extremadura" porque, de lo contrario, será "más de lo mismo".

Además, ha manifestado que "los resultados de las generales no tienen nada que ver con las municipales y autonómicas" y ha destacado que "la vibración es que las cosas no se han hecho bien" por parte del PSOE en los últimos cuatro años en la región.

Además, ha criticado que Fernández Vara se dedique a "poner poster" de publicidad con carteles que "cuestan 40.000 euros" allí "donde prometió y no cumplió, como es el caso del Hospital Don Benito-Villanueva, donde los extremeños "no pueden ir al hospital porque no ha hecho nada, pero sí pueden ver el poster de publicidad".

También ha dicho que es "muy bonito" cómo están "aplanando los terrenos" donde habían prometido la construcción del colegio en Cerro Gordo, en Badajoz, y donde "tampoco han cumplido".