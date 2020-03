Monago (PP) propone que Extremadura anuncie medidas de apoyo a la actividad productiva frente al coronavirus

BADAJOZ, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha propuesto a tenor del avance del coronavirus en la región que la comunidad autónoma, que tiene competencias en materia económica, anuncie medidas de apoyo al pequeño y mediano empresario extremeño y "sobre todo a la actividad productiva que se puede resentir".

"Creo que lo esperan de las autoridades regionales los ciudadanos y creo que algo tenían que hacer", ha sostenido Monago, que ha recordado que la región tiene competencias en algunos impuestos como en el tramo autonómico del IRPF, por ejemplo.

Seguidamente, ha planteado que "si desde luego se resiente la actividad económica tiene que ofrecer una respuesta" y que no habla de la salud pública "sino una respuesta económica de la comunidad autónoma de Extremadura", ante lo cual, y de no ofrecerse en los próximos días, el PP hará "alguna propuesta".

En declaraciones a los medios en Badajoz preguntado por la situación del coronavirus en la región, José Antonio Monago ha compartido que, como ha dicho algún dirigente en su partido, no se va a poner la bata blanca, dado que no es médico en ninguna de sus especialidades, no puede "innovar en este tema", de manera que todo lo que pudiera decir en materia de salud pública "no deja de ser una ocurrencia de un ciudadano de a pie".

En su opinión, "no es el momento de las ocurrencias en materia de salud pública" y, "por lo tanto", se tiene que confiar en el sistema que tiene de salud pública el país en su conjunto y en la coordinación que se está haciendo.

En lo que respecta a la Junta de Extremadura, ha valorado que sí puede "hacer cosas", aunque no en materia de salud pública al ser una competencia del Estado cuando se produce una pandemia "que afecta no solamente al país sino al conjunto de los países prácticamente de todo el mundo".

"Si esto evoluciona como dicen los expertos en salud pública que puede evolucionar en las próximas semanas, pues evidentemente va a haber una repercusión económica negativa", ha incidido.

En el caso de dicha repercusión económica negativa, ha valorado que en el caso de una comunidad como la extremeña, "que lidera las tasas de desempleo en España de paro femenino, paro juvenil, donde los cierres de empresa se están incrementando, donde los concursos de acreedores se están produciendo", si encima tiene una "epidemia como esta es verdad que la actividad económica en Extremadura se puede resentir mucho más que en otras partes".

En este contexto, ha abogado por que la comunidad autónoma anuncie medidas de apoyo al pequeño y mediano empresario extremeño y "sobre todo a la actividad productiva que se puede resentir", a la vez que ha señalado que el PP ha pedido la comparecencia del consejero de Sanidad, José María Vergeles, en la Asamblea "sobre todo para que informe".

"No lo hacemos con ánimo de crítica, sino con el ánimo de que se pueda arrojar toda la luz que sea posible en lo que está sucediendo en estos momentos", ha recalcado Monago, que ha insistido en su "respeto" a los profesionales de salud pública de este país, a los que se tiene que agradecer también en el ámbito sanitario "el enorme esfuerzo que están haciendo todos, médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, todo el personal que forma esa familia que es la sanidad pública", así como "la profesionalidad de la que siempre hacen gala".

En último lugar, ha querido tener un recuerdo por la primera víctima mortal con coronavirus conocida este miércoles en la región. "Trasladarle en nombre del Partido Popular de Extremadura nuestro sincero pésame a su familia", ha concluido el líder del PP extremeño, que ha hecho esas declaraciones a los medios antes de participar en Badajoz en un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo.