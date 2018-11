Monago rechaza los PGEx "fake" 2019 porque "meten en el hoyo" a Extremadura y "pagan" la campaña del PSOE

Publicado 27/11/2018 11:03:39 CET

El presidente del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido a la Junta la devolución de los Presupuestos autonómicos (PGEx) "fake" que ha elaborado para 2019 por considerar que "no son verdaderos", sino que están basados en ingresos "inflados", y porque "meten en el hoyo" a la región y "pagan" la campaña del PSOE para las próximas elecciones.

En defensa de la enmienda de totalidad de su grupo a los PGEx 2019 que se debate este martes en la Cámara regional, Monago ha solicitado así al Ejecutivo autonómico que elabore unas nuevas cuentas porque las presentadas "no son unos presupuestos verdaderos, porque llevan a un punto de no retorno, porque hunden todavía más a la región" y "porque la asfixia con más deuda, menos competitividad, más déficit".

Además, ha afirmado que al PSOE "se le ha hecho muy larga la legislatura", y ha pedido a la Junta "que traiga algo más serio, más veraz a la Asamblea" y que "suene menos a propaganda y más a ilusión colectiva para el pueblo extremeños". "No el réquiem mortecino que avanza lo que va a pasar en la región si sigue esta senda", ha dicho Monago, quien ha dicho que el Ejecutivo autonómico mantiene una "resignación" para la región.

De este modo, ha tachado de "una pena" el discurso de la vicepresidenta de la Junta, Pilar Blanco-Morales, para presentar este martes en la Asamblea los PGEx 2019, toda vez que éste "es falso" y "tiene cero credibilidad porque tiene cero rigor, cero de responsabilidad" y "es un fake". "Los PGEx son una mentira de cara a las elecciones", ha dicho.

Así, parafraseando a la cantante Rosalía, el 'popular' ha advertido de que "malamente" irá Extremadura con el PGEx 2019 si finalmente es aprobado, toda vez que incluye "unas cuentas de ficción" y que "tratan de buscar titulares", además de "hacer campaña electoral pagada".

"Es un presupuesto para terminar de hundir a Extremadura" con "titulares a precio de saldo, titulares al peso, titulares que no alimentan las esperanzas del pueblo extremeño por vacío" y con "titulares que no van a evitar la migración de cientos de jóvenes cada mes" y que "no generan confianza para nuevos proyectos en la región" y que son "titulares que certifican el incumplimiento" de la Junta, ha incidido.

INGRESOS INFLADOS

Durante su defensa de la enmienda a la totalidad del PP a los PGEx 2019, Monago ha advertido también de que la Junta "está mintiendo a los extremeños inflando los ingresos", toda vez que las cuentas elaboradas incluyen, ha dicho, 300 millones de "ingresos ficticios" de recursos adicionales del sistema de financiación autonómica, y otros 50 millones en concepto de Deuda Histórica sobre los cuales ha pedido a la Administración regional que enseñe el documento que los certificaría.

"Para ustedes el presupuesto es una manera de engañar al pueblo extremeño con dinero de los contribuyentes", ha dicho Monago, quien ha pedido a la vicepresidenta que le enseñe un documento de los 350 millones de ingresos previstos "certificado". "Se produce el milagro de la lámpara, de la multiplicación de los ingresos", ha ironizado.

Asimismo, sobre la Carrera Profesional de los funcionarios, ha recordado que la Junta "la prometió para el último trimestre del año" pero "intentan hacer campaña electoral".

También ha criticado que se presupueste "cada año" el Hospital de Don Benito y se invierta "cero euros"; así como que "se presupuesten 25 millones de euros en regadíos y gastar poco más de un millón". "Han tomado el pelo a toda Extremadura", ha espetado Monago, quien ha criticado también que "no" se ejecuta "nada" en los Expacios Mérida y Navalmoral.

"Encima van a cerrar la Central Nuclear de Almaraz sin alternativa", ha lamentado el 'popular', quien ha dicho que espera que "ese cierre no beneficie a un amigo" del presidente de la Junta.

MEDALLAS

Asimismo, ha ahondado en que, a su juicio, a la vicepresidenta de la Junta, Pilar Blanco-Morales, le van a dar la "medalla" de "300 millones de euros de ingresos ficticio" de recursos adicionales del sistema de financiación autonómica, y el "récord histórico" de "incumplir todos los años el déficit" esta legislatura, así como un "récord" de la deuda en la región, y "el mayor endeudamiento de todo el país".

"Usted tiene más medallas que un general norcoreano desde el punto de vista presupuestario", ha indicado Monago a la vicepresidenta, al tiempo que ha lamentado que con los PGEx 2019 "invita el presidente de la Junta y hasta los nietos van a pagar la deuda que va a dejar en la comunidad autónoma".

"Sube la deuda, cae la ejecución en inversiones, no se produce la realización de esos planes de infraestructuras fantasma", ha dicho Monago, quien ha advertido de que "esto no se arregla inflando ingresos" porque de ese modo "meten en hoyo" a la comunidad.

PROMESAS

De igual modo, Monago ha criticado el "incumplimiento" de "compromisos" presupuestarios de la Junta en cuestiones como la eliminación del 'canon del agua', los nuevos hospitales, las infraestructuras o los regadíos. "Ustedes sólo ofrecen a los extremeños Renta Básica y contratos que terminan después de las elecciones", ha dicho.

Al mismo tiempo, ha criticado que la Junta "no baja impuestos" como consecuencia de la "coalición" que "hoy de nuevo se va a poner de manifiesto", en alusión al PSOE y a Podemos.

Ello le lleva a concluir que en la región "no" se han "recuperado derechos" como comprometió la Junta, ha dicho; al tiempo que ha añadido que la Junta de Extremadura es "una copia mala del gobierno andaluz" en temas como la "recuperación de derechos" y la "Economía Verde y Circular".

"Desde que gobierna el PSOE hemos perdido 21.000 personas y el 87 por ciento son jóvenes", ha criticado el 'popular', quien ha añadido que la Junta "no" ha arreglado la "vida de la gente" sino que "se la ha jorobado".

Así, ha citado datos como los de paro y de afiliación a la Seguridad Social o de "pérdida de población", además del PIB "estancado y que se aleja de la media nacional" que acumula Extremadura.

REFORMA FISCAL

Por otra parte, el 'popular' ha defendido la "necesidad" de una reforma fiscal en Extremadura que "no" ofrece el actual Ejecutivo regional.

"Aquí no hay progresividad", ha lamentado el 'popular', quien por el contrario ha recordado que con su partido en el gobierno en la anterior legislatura se "bajaron" los impuestos en la comunidad.

Finalmente, ha criticado también que el "pacto" presupuestario alcanzado en los primeros años de legislatura entre la Junta y el PP "no" se ha cumplido; y ha incidido en que con el PSOE en el gobierno "las empresas y los proyectos emigran, se van porque no hay confianza".