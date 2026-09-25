El mosaico de Medusa de la Huerta de Otero de Mérida protagoniza un sello de Correos

Presentación del sello del Mosaico de Medusa - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mosaico de Medusa, en el yacimiento arqueológico de la Huerta de Otero de Mérida, protagoniza un sello de la de la serie filatélica de tarifas variables (ATMs) sobre Arqueología de Correos, lo que ayudará a difundir el patrimonio extremeño y la historia de la Hispania romana.

El Mosaico de Medusa, que ha sido galardonado con el Premio National Geographic, se ha consolidado como una de las piezas más emblemáticas del patrimonio arqueológico emeritense, como ha recordado la delegada de formación para el empleo, Pilar Amor.

Cabe recordar que el mosaico es fruto de los trabajos iniciados en 2019 por la Escuela Profesional Barraeca del ayuntamiento, mediante la especialidad de arqueología, logrando intervenir.

El nuevo sello emitido por Correos pertenece a la serie de valor variable (ATMs) y permitirá que la imagen del mosaico "viaje franqueando cartas y enriqueciendo colecciones tanto en España como fuera de sus fronteras", subraya el ayuntamiento emeritense.

"Un sello que espero que sea todo un éxito", ha señalado, porque este mosaico y la figura de Medusa eran "un símbolo de protección para los romanos", por lo que "quien adquiera este sello estará muy protegido por este emblema de la ciudad de Mérida", ha añadido Pilar Amor.

Durante la presentación, en el propio recinto de la excavación, la responsable de filatelia de Correos, Nuria Lera, explica que "la filatelia constituye una de las herramientas culturales más eficaces para difundir, proteger y dar a conocer nuestro patrimonio". El acto concluyó con el tradicional "matasellado" de honor, certificando la puesta en circulación oficial del sello.