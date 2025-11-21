Un motorista de 73 años resulta herido menos grave al chocar con un coche en Calamonte

CALAMONTE (BADAJOZ), 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 73 años ha resultado herido 'menos grave' este viernes al chocar con un coche la moto que conducía en la localidad pacense de Calamonte.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 13,10 horas de este viernes se ha recibido una llamada alertando del choque entre un coche y una moto en la calle Federico García Lorca de la localidad pacense de Calamonte

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como una patrulla de la Policía Local.

El motorista herido, de 73 años, presentaba traumatismo abdominal y craneal, y tras ser atendido en el lugar del siniestro, ha sido trasladado en estado 'menos grave' al Hospital de Mérida.