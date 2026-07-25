Un motorista resulta herido grave tras chocarse con un camión en la N-630 cerca de Villar de Plasencia

Entrada del Hospitalde Plasencia
Entrada del Hospitalde Plasencia - DAVID PALMA
Europa Press Extremadura
Publicado: sábado, 25 julio 2026 16:08
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PLASENCIA (CÁCERES), 25 (EUROPA PRESS)

Un motorista, un varón de 32 años, ha resultado herido de carácter grave tras chocarse contra un camión en la N-630, cerca de Villar de Plasencia (Cáceres).

El suceso se ha producido este sábado, en torno a las 12,45 horas, en el punto kilométrico 451, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

El hombre ha sufrido un traumatismo craneal y ha sido trasladado al Hospital Virgen del Puerto con pronóstico grave.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada procedente de Plasencia, por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES); efectivos de la Guardia Civil; y equipos de conservación de carreteras.

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