Un motorista resulta herido grave tras chocarse con un camión en la N-630 cerca de Villar de Plasencia

Entrada del Hospitalde Plasencia - DAVID PALMA
PLASENCIA (CÁCERES), 25 (EUROPA PRESS)
Un motorista, un varón de 32 años, ha resultado herido de carácter grave tras chocarse contra un camión en la N-630, cerca de Villar de Plasencia (Cáceres).
El suceso se ha producido este sábado, en torno a las 12,45 horas, en el punto kilométrico 451, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.
El hombre ha sufrido un traumatismo craneal y ha sido trasladado al Hospital Virgen del Puerto con pronóstico grave.
Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada procedente de Plasencia, por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES); efectivos de la Guardia Civil; y equipos de conservación de carreteras.