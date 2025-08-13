Muere un ciclista atropellado cerca de Casar de Cáceres y el conductor se da a la fuga

CÁCERES, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 60 años de edad ha resultado muerto mientras circulaba con su bicicleta por la CC-323, a unos 500 metros de la localidad de Casar de Cáceres.

La Guardia Civil recibió una llamada a las 06,50 horas cuando unos trabajadores hallaron el cuerpo sin vida en la cuneta. Hasta el lugar se desplazó un Equipo de Investigación de Siniestros y el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Guardia Civil, quienes realizan las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del accidente.

Al parecer, los hechos se produjeron hacia las dos de la madrugada en la carretera que une el restaurante El Gallo con la localidad cacereña, un recorrido que el fallecido hacía con frecuencia ya que su mujer trabaja como cocinera en el citado restaurante, e iba a verla en bicicleta.