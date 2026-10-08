Muere un hombre de 50 años en un posible accidente laboral en Jerez de los Caballeros

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MÉRIDA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 50 años de edad ha fallecido en Jerez de los Caballeros (Badajoz) tras quedar atrapado en un accidente que se está investigando si tiene carácter laboral.

El 112 de Extremadura ha recibido una llamada alertando de lo ocurrido, sobre lo cual no ofrece por el momento más datos, movilizando hasta el lugar a los diferentes servicios de emergencias. Asimismo, se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo ante casos de accidente laboral.

En concreto, se han desplazado hasta el lugar una ambulancia y un helicóptero sanitario del Servicio Extremeño de Salud, efectivos del consorcio provincial de bomberos del parque de Jerez de los Caballeros, efectivos de la Guardia Civil, y un técnico del CESSLA de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura.