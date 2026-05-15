Muere un hombre de mediana edad por arma de fuego en Villanueva de la Serena

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo y un agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÉRIDA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de mediana edad ha muerto este viernes por arma de fuego en la localidad pacense de Villanueva la Serena, según ha confirmado la Policía Nacional en declaraciones a Europa Press.

Estas mismas fuentes han aclarado que, si bien la muerte del varón se ha producido por arma de fuego, en el lugar no se ha registrado un tiroteo.

Hasta el momento no han trascendido más detalles sobre la identidad de la víctima o las circunstancias de este suceso que se habría registrado pasadas las 15,00 horas.