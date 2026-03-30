Muere una mujer y dos menores resultan heridos en un choque entre un turismo y un camión en la N-430

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico en una imagen de archivo- DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MÉRIDA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido este lunes en un choque entre un turismo y un camión en el kilómetro 110 la carretera N-430, a la altura del municipio pacense de Rena.

El accidente de circulación ha ocurrido a las 12,50 horas de este lunes y en el mismo también han resultado heridos graves un menor de 12 años y una niña de 5 años.

Ambos heridos han sido trasladados al Hospital Don Benito-Villanueva con politraumatismos y policontusiones, respectivamente, según los datos aportados por el Centro de Urgencias 112 de Extremadura.

El Equipo de Atestados de Mérida instruye diligencias para investigar las causas y la forma en la que se ha producido el accidente, según ha informado la Guardia Civil.

Hasta el lugar del siniestro se ha desplazado un helicóptero sanitario, una unidad medicalizada y una unidad de soporte vital básico, bomberos del Cepei y efectivos de la Guardia Civil.