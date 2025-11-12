La Muestra Ibérica de Artes Escénicas de Cáceres presenta este miércoles tres montajes extremeños y dos coproducciones

Un momento de la obra ' Las vecinas' que se ha representado en la MAE de Cáceres - MAE

CÁCERES 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Muestra Ibérica de Artes Escénicas (MAE), que se está celebrando en Cáceres, abre este miércoles su "mercado" de compra y venta de espectáculos en diferentes acciones comerciales. El encuentro nacional e internacional del sector, que reúne a más de 530 profesionales, dedica su segunda jornada especialmente a la creación extremeña.

De las seis producciones de teatro, danza y música que se presentan en diversos espacios escénicos de la ciudad, cinco llevan el sello extremeño, dos de ellas en régimen de coproducción. Además, una de las figuras de la danza contemporánea, Daniel Doña, representará DOMA en la Plaza Obispo Galarza.

Este encuentro de programadores, responsables de espacios escénicos, eventos, empresas distribuidoras, representes de compañías profesionales, elencos artísticos, miembros de asociaciones profesionales, alumnos y profesores de artes escénicas, entre otros, abrirá su segunda jornada con el plenario de la Red de Teatros y otros espacios escénicos de Extremadura.

Allí se informará sobre los espectáculos incorporados a esta red, "un tejido insustituible para hacer llegar la cultura escénica a los pueblos extremeños", informa la organización de la MAE.

Los profesionales de las artes escénicas mantendrán, además, los denominados encuentros comerciales B2B, en los que empresas y profesionales del sector intercambiarán información para difundir y promocionar sus proyectos.

En otro encuentro colectivo, Extremadura Teatral, que engloba a 41 empresas productoras de la comunidad autónoma, se presentará ante programadores y asociados en la que se dará a conocer esta asociación. Por la tarde, tendrá lugar en el Ateneo la presentación de 18 proyectos escénicos en breves encuentros profesionales denominados 'pitchings'.

LAS FUNCIONES DEL MIÉRCOLES

Seis producciones escénicas, de las 17 programadas en la MAE, se exhiben en la jornada de este miércoles. Comenzarán a las 12,00 horas en el Teatro Capitol con la compañía extremeña Maltravieso Teatro, que presenta su versión de Pinocho, uno de los cuentos más famosos de la literatura infantil.

Marionetas, personajes reales y canciones se alternan en este montaje que, según sus creadores, "nos trae a nuestra realidad un muñeco que cobra vida y lleva una existencia que no le corresponde, con sus sueños de ser niño, famoso, ganar dinero para ayudar a los suyos, recibir amor, aunque se sepa diferente".

Artextrema Producciones se sirve del baile flamenco y el teatro para contar sobre un hombre que mata a sus hijos en Saturnos y Medeas, otra producción extremeña que se representa en el Gran Teatro a las 13,30 horas. La actriz y bailaora Manuela Sánchez y el actor Fernando Ramos protagonizan este montaje singular que con una estética de cabaret disecciona el abuso de poder y la manipulación emocional para dominar al otro.

A la reivindicación de las raíces extremeñas se acoge otra de las producciones breves de la MAE dentro del Espacio Danza. Lejío, una pieza de danza del coreógrafo emeritense Adrián Herrera con la compañía Germen Dance Project, funde la danza contemporánea con la del folclore extremeño, recreando tareas, sonidos, ambientes y sentimientos de los tiempos de antaño. Será en el Teatro Capitol, a las 15,00 horas.

Uno de los máximos referentes de la danza española actual, explorador de tradiciones y vanguardias, Daniel Doña, presenta en la Plaza Obispo Galarza Doma (19,25 horas). Esta pieza aborda la idea de domesticación como un acto de rebelión a través del cual crear un pulso entre los hitos culturales de la tradición y las formas propias de la hibridación coreográfica.

Atra bilis (Teatro Capitol, 20,15 horas) presenta a cuatro hermanas ancianas que se reúnen en el velatorio del esposo de una de ellas durante una noche, en que se desatarán recuerdos, odios y engaños. La dramaturga Laila Ripoll, actual directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, escribió esta comedia negra, con elementos esperpénticos, de terror, costumbrismo y mágicos que la compañía de Almendralejo La Estampa Teatro ha coproducido con Hilo Producciones, de Cantabria y Sótano B de Asturias.

Azul Bosques, coproducción con el sello extremeño de El Desván, cierra las funciones del miércoles en la MAE (Gran Teatro, 23,00 horas). Aliada con Giradas Producciones, de Castilla La Mancha, y Elena Artes escénicas, de Madrid, la productora almendralejense de Domingo Cruz lleva a escena esta obra del dramaturgo mexicano David Gaitán, con el que ya ha colaborado la compañía extremeña en anteriores montajes.

En ella imagina el sexo como un medio de control del Estado en una sociedad distópica, donde un personaje llamado Azul Bosques plantea la rebelión ante un sistema totalmente tecnologizado.

La Muestra Ibérica de Artes Escénicas está organizada por la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura en colaboración con el Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (Cemart). Cuenta con la financiación y colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura; la Diputación de Cáceres; la Diputación de Badajoz; y el Ayuntamiento de Cáceres.

Además, colaboran Extremadura Avante, el Gran Teatro de Cáceres, la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura, la Universidad de Extremadura, la Red Maraña, el Observatorio Extremeño de la Cultura, COFAE y la Feria Ibérica de Teatro de Fundão, entre otros.