Una mujer de 28 años resulta herida al volcar su vehículo cerca de Navalmoral de la Mata

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 28 años ha resultado herida de carácter leve en un accidente de tráfico en el que su vehículo ha volcado a las afueras de la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 13,40 horas de este miércoles se ha recibido una llamada alertando de que un vehículo se había salido de la carretera y había volcado en la carretera CC-405, pasando el Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), una dotación de Bomberos del Sepei de Cáceres y una patrulla de la Guardia Civil.

A consecuencia del accidente una joven de 28 años ha resultado herida con traumatismo en un brazo, y tras ser atendida en el lugar del suceso, ha sido trasladada en estado leve al Hospital Campo Arañuelo.