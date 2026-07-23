Una mujer de 59 años resulta herida en un accidente de tráfico en Mérida

MÉRIDA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 59 años ha resultado herida de carácter 'menos grave' en un accidente de tráfico ocurrido en la noche de este pasado miércoles en Mérida.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, el accidente tuvo lugar pasadas las 00,00 horas en la avenida Félix valverde Grimaldi de la capital extremeña.

Hasta el lugar del siniestro se han acerdado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y una patrulla de la Policía Local.

Los servicios sanitarios han atendido a la mujer herida, de 59 años, que ha sido trasladada en estado 'menos grave' al Hospital de Mérida.