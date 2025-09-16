Una mujer de 82 años ingresada en el Hospital de Don Benito, segundo fallecido por fiebre del Nilo en Extremadura

BADAJOZ, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 82 años que se encontraba ingresada en el Hospital de Don Benito-Villanueva ha fallecido como consecuencia de la fiebre del Nilo Occidental, con lo que se elevan a dos los muertos por esta causa, tras el fallecido de un hombre de 77 años este pasado lunes.

Así lo ha confirmado el Servicio Extremeño de Salud (SES), que señala que además de la mujer fallecida, se han detectados dos nuevos casos de fiebre del Nilo en dos varones de 77 años, ambos del área de salud de Don Benito-Villanueva, y que se encuentran ingresados en este hospital

En total, se han registrado trece casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025 y dos fallecidos, y en este momento, cinco pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito - Villanueva, según señala el SES a través de nota de prensa.

Ante esta situación, la Dirección del SES ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, "manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos que permita aumentar la capacidad diagnóstica", aunque apunta que el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

RECOMENDACIONES

El SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques y balsas, y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior y mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos y calzado cerrado.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados, como lociones, espray o pulseras.

El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.