Una mujer sufre heridas tras volcar su coche en Navalmoral de la Mata

Archivo - Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 28 años de edad ha resultado herida leve en un accidente de tráfico ocurrido este miércoles, 15 de abril, en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

El vehículo en el que viajaba se ha salido de la vía y ha volcado sobre las 13,40 horas en la carretera CC-405, cerca del Hospital Campo Arañuelo, hasta donde ha sido trasladada posteriormente la víctima, donde ha sido trata de un traumatismo en una pierna.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud (SES), efectivos del parque de bomberos de la localidad y de la Guardia Civil.