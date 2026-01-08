Una multitud de personajes acompañan a Puerta Palmas o el ayuntamiento en el cartel del Carnaval de Badajoz 2026

Presentación del cartel anunciador del Carnaval de Badajoz 2026. - EUROPA PRESS

Una multitud de personajes disfrazados, entre ellos el propio alcalde de la ciudad, la célebre sardina del Entierro o una murga, acompañan a los monumentos de Puerta de Palmas, el ayuntamiento y el templete de San Francisco en el cartel anunciador del Carnaval de Badajoz, que firma la pacense de 20 años Teresa Solo de Zaldívar bajo el título 'Encuentra tu disfraz' al estilo de los libros '¿Dónde está Wally?'.

Se trata de una Fiesta de Interés Turístico Internacional que se celebra del 13 al 22 de febrero, cuyo concurso del cartel anunciador ha recibido en esta ocasión 38 propuestas, 10 más que el pasado año y 16 más que hace dos, y con una calidad también en aumento, reflejando la identidad de la ciudad y de esta celebración.

La ganadora de este año, Teresa Solo de Zaldívar, es estudiante de tercer curso del grado de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca, es la primera vez que se presenta a este concurso, aunque ha participado previamente en otros como el 'Green Friday' del Casco Antiguo 2025 en el que fue premiada, se confiesa "muy carnavalera" y presenta una propuesta "divertida" elaborada de forma digital, en aras de reflejar la idiosincrasia y diversidad de los Carnavales, con distintos personajes disfrazados o monumentos de la ciudad representativos de esta multitudinaria fiesta.

Asimismo, ha explicado que comenzó a elaborarlo desde agosto con los primeros bocetos de cada personaje de forma individual, y ha incidido en que invita a acercarse al mismo y a buscarse. También refleja la diversión y diversidad de la fiesta, con personajes que van desde el alcalde, Ignacio Gragera, junto al ayuntamiento; una murga junto a Puerta Palma (también caracterizada con un antifaz en cada torre), o la sardina, además de un Papá Noel, Wally o una extremeña, entre otros.

Por su parte, el concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, ha recordado que será la imagen tanto del cartel como del material promocional, chapas o programas del Carnaval de Badajoz, a la vez que ha detallado que, para la elección del trabajo ganador, cuyo premio es de 1.500 euros, el jurado técnico profesional ha tenido en cuenta que refleje el espíritu de la ciudad y del Carnaval, para lo que muestra, ha ejemplificado, tres monumentos que son significativos y albergan actividades en esta fiesta.

Sobre esta última, ha adelantado que este sábado se celebra el sorteo de cara al Concurso de Murgas y este domingo el de los distintos desfiles, mientras que sobre el Gran Desfile del domingo a tenor del aumento de agrupaciones presentadas ha indicado que están "muy contentos" con que el Carnaval de Badajoz "siga siendo ese atractivo y ese motor cultural que es en la región" y que siga atrayendo gente que quiere seguir participando y aumentar la participación en todos los concursos, especialmente el citado pasacalles convirtiéndolo en uno de los "más multitudinario de Europa".

