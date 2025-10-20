El mundo digital y el feminismo centran un congreso de comunicación sobre violencia de género e igualdad en Almendralejo

BADAJOZ, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El IV Congreso de Comunicación en Materia de Violencia de Género e Igualdad se celebrará los días 30 y 31 en el Salón del Vino de Almendralejo en torno al mundo digital o el feminismo, con charlas sobre este último, la política y medios o la comunicación y el poder y una mirada feminista de la esfera pública.

Herramientas para comunicar con perspectiva de género o la representación de la violencia machista en contenidos audiovisuales son otros de los temas que se abordarán, junto a la proyección del documental 'No estás sola: la lucha contra la manada' de Almudena Carracedo, cineasta documental galardonada internacionalmente que trabaja en proyectos que reflexionan sobre la justicia social.

Las plazas presenciales para asistir al congreso están cubiertas, pero podrá seguirse vía online a través de la web de esta jornada que contará con destacados ponentes como la ginecóloga, obstetra y divulgadora de referencia en salud femenina, Miriam Al Adib, quien abrirá las jornadas y hablará sobre 'Feminismo, políticas y medios: para una comunicación transformadora', mientras que la clausura correrá a cargo de la jurista constitucionalista, profesora universitaria y política española María del Carmen Calvo.

Bajo el lema 'Comunicar para transformar', la jornada reunirá a expertos de primer nivel en feminismo, medios, política, educación y cultura para abordar los retos actuales en la representación de género, el lenguaje inclusivo y la lucha contra los estereotipos, como ha destacado en su presentación la diputada de Igualdad de la Diputación de Badajoz, Lourdes Linares, acompañada de la coordinadora del congreso, Puri Domínguez, y Miriam Al Adib.

La diputada ha puesto en valor el "empeño" de la diputación pacense con la igualdad y las políticas públicas en torno a la misma, como así lo demuestra este congreso en el que la elección de Almendralejo como sede no se ha elegido "al azar", dado que es una localidad que es "símbolo de dinamismo y compromiso con la cultura" y que les acoge en un espacio "emblemático" como es el Palacio del Vino y la Aceituna, un lugar que representa la identidad, la tradición y el potencial de nuestra tierra, a la par que ha recordado que muchos temporeros son mujeres.

Al mismo tiempo, ha señalado que el congreso se consolida como un espacio para el debate y para formarse "continuamente" en perspectiva de género, con ponencias magistrales, mesas debate o proyecciones audiovisuales y la participación de figuras Miriam Al Adib, Soledad Murillo, Yolanda Domínguez, Verónica Fumanal o Enma Torres, entre otras, comprometidas con la transformación social desde la comunicación.

LOS DESAFÍOS DEL MUNDO DIGITAL

Por su parte, Miriam Al Adib ha explicado que, junto con todos los desafíos del mundo digital, la violencia sexual o la de género empiezan a "perder" el espacio y el tiempo, dado que "normalmente" cuando se sufre violencia en el plano físico la víctima puede llegar a alejarse de ese foco o estar protegida si se está en determinado sitio. Mientras, cuando se trata del mundo digital "puedes estar debajo del techo de tu casa, solita, tranquila y tal, y esa violencia no desaparece".

De esta manera, ha destacado la importancia de que, como sociedad, se tenga "muy claro" cómo evitar esas violencias y cómo apoyar a las víctimas, ante lo que ha puesto como ejemplo que "socialmente todo el mundo tiene claro" y "nadie tiene duda" de que es violencia cuando un hombre la ejerce respecto a una mujer, pero que "todavía" en el cado del mundo digital "no está muy claro". "Es más, es que una simple 'deepfake' que tú haces eso ya es violencia, guardarte la imagen es violencia" pero esto "no lo tiene claro mucha gente", ha agregado.

Así, "desaparece el espacio, en el sentido de que da igual donde estés, esa violencia te va a perseguir siempre" y también el tiempo porque "a lo mejor resulta que pasan años y de repente te persigue esa violencia digital" como pasó, ha lamentado, con el caso de la chica de Iveco que se suicidió después de un ex novio compartiera unas imágenes de ella desnuda en la empresa, respecto a lo cual ha puesto el acento en la "humillación pública", en la que tiene responsabilidad toda la sociedad.

En este sentido, abogado por que quede "claro" que no se pueden compartir imágenes de una mujer desnuda sin su consentimiento, ante lo que no distingue en que sea un desnudo real o 'deepfake', y ha insistido en que "ahí está el desafío de la violencia digital" dado que "a veces en un solo golpe de clic", como pasó en el caso de Almendralejo y los falsos desnudos de niñas con inteligencia artificial, uno puede ver "violencia escolar, bullying, violencia sexual, porque se utilizaban los desnudos, violencia de género, porque son chicas, y violencia digital".

Por todo ello, ha abogado por que es "más necesario que nunca" la educación sexual y con perspectiva de género y ha adelantado que centrará su intervención en el congreso en el mundo digital, a tenor de lo cual Lourdes Linares ha propuesto que, de cara a la quinta edición, cuente con la participación, por ejemplo vía online, de estudiantes de institutos de la provincia.

PROGRAMA DEL CONGRESO

Finalmente, Puri Domínguez ha desgranado el programa del congreso, cuyo primer día se completa con la mesa de debate 'Feminismo, política y medios: diálogos para una comunicación transformadora', u otra en torno a la Universidad de Extremadura y los procesos de comunicación desde la perspectiva de género, además de una ponencia magistral sobre 'La imagen como herramienta: superar los estereotipos en la comunicación' y la proyección del citado documental y un debate posterior.

Al día siguiente, será el turno de las ponencias magistrales 'El lenguaje sí importa: herramientas para comunicar con perspectiva de género', 'Comunicación y poder: una mirada feminista de la esfera pública' y 'Pantallas que educan: la representación de la violencia machista en contenidos audiovisuales' y de la mesa de debate 'Comunicar para transformar: voces feministas en acción', junto a la clausura con Carmen Calvo.