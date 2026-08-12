El Museo de Cáceres incorpora a sus fondos el verraco geminado recuperado en el embalse de Valdecañas - EUROPA PRESS

CÁCERES, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Cáceres ha incorporado a sus fondos el verraco geminado recuperado en 2021 en la zona inundable del embalse de Valdecañas, en el término municipal de la localidad cacereña de El Gordo. La escultura, realizada en granito y datada en la Edad del Hierro, representa a dos verracos unidos en un mismo bloque de piedra.

Se trata de una pieza excepcional, ya que únicamente se han documentado dos ejemplares de verracos geminados en la península ibérica. El otro se localiza en Alcolea de Tajo, en la provincia de Toledo.

El hallazgo del que se expone ahora en el edificio de la Casa de los Caballos de la capital cacereña se produjo en agosto de 2021, en el marco de las actuaciones arqueológicas desarrolladas en el embalse tras el descenso del nivel de las aguas. La pieza ha permanecido en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, en Madrid, donde ha sido estudiada, analizada, documentada y restaurada por los técnicos del Ministerio de Cultura.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Laureano León ha presentado este martes esta pieza acompañado por la directora general de Patrimonio, Adela Márquez, y la directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciados.

Laureano León ha destacado que el regreso de esta escultura a la región supone la vuelta a Extremadura "de una parte de nuestra historia y de nuestra memoria colectiva" que, a partir de hoy, "vamos a tener la oportunidad de conocerlo, de visitarlo, en definitiva, de estar en el museo por un motivo más". "El patrimonio no es algo solo material, el patrimonio es nuestro pasado, es nuestra seña de identidad, es nuestra historia", ha subrayado León.

"Este verraco ha demostrado la riqueza del patrimonio arqueológico extremeño, pero también la importancia de que ese patrimonio pueda ser investigado, conservado y conocido en el territorio del que procede", ha señalado.

En este sentido, León ha agradecido la colaboración entre el Ministerio de Cultura, el Instituto del Patrimonio Cultural de España y la Junta de Extremadura para recuperar y conservar el patrimonio regional, y ha subrayado que "el trabajo conjunto entre las instituciones ha permitido recuperar una pieza excepcional y ponerla al servicio de la ciudadanía y de la investigación".

La recuperación del verraco se ha enmarcado en las actuaciones de documentación, conservación y protección del patrimonio arqueológico del embalse de Valdecañas, impulsadas mediante la colaboración entre la Junta de Extremadura y el Ministerio de Cultura.

Así, el regreso de esta pieza representa un ejemplo del compromiso de las administraciones con la protección del patrimonio y con su devolución a la sociedad. El verraco geminado de El Gordo constituye, además, una oportunidad para acercar la arqueología extremeña a la ciudadanía y para seguir fortaleciendo la relación entre cultura, turismo y desarrollo territorial, ha enfatizado el consejero.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

En esta misma línea, la directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciado, ha agradecido todo el marco de colaboración entre distintas instituciones que ha permitido traer a la región este segundo verraco hallado en el entorno de Valdecañas, que se suma al primero que ya se puede contemplar en las salas del museo y que se completará con una tercera escultura que Preciado espera que pueda incorporarse a la exposición permanente.

"Celebramos por tanto desde el Museo de Cáceres esta nueva incorporación y con ella también mostramos a toda la ciudadanía, a los turistas y a los usuarios cómo la colección del Museo de Cáceres se va incrementando, principalmente con piezas absolutamente excepcionales como ésta", ha apuntado la directora.

Preciado ha mostrado su disposición a seguir con esta línea de trabajo a través de la Dirección General de Patrimonio Documental y Cultural, para que en el futuro Museo de Cáceres, que está siendo sometido a una reforma integral de sus instalaciones, se pueda exhibir "toda una colección de piezas renovadas que contribuirá a tener una visión muchísimo más novedosa y vanguardista de lo que va a ser el futuro Museo de Cáceres", ha concluido.