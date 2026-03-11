El Museo de Cáceres lanza un 'tour' virtual teatralizado para recorrer las salas del edificio y conocer sus obras

Presentación de un nuevo recurso virtual para visitar el Museo de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Cáceres ha lanzado una nueva herramienta digital a través de la cual ofrece un 'tour' virtual por las diferentes salas del edificio, que el espectador puede recorrer de una forma teatralizada con actores que explican las obras y su historia.

Es una demostración de cómo la tecnología puede permitir vivir la historia de forma inmersiva, ya que este sistema puede recrear escenas históricas, ofrecer vídeos de alta calidad o incorporar personajes que guían al visitante a través del relato del museo.

Se trata del proyecto 'VirtuarTour' que ha desarrollado la empresa Insertus, cuya directora Montaña Granados, ha presentado este miércoles junto a la consejera de Cultura en funciones, Victoria Bazaga; la directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciados, y el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Cáceres, Ángel Orgaz.

El Museo de Cáceres se convierte así en el primer espacio interior donde se realiza una prueba piloto de esta tecnología, que ya se ha utilizado en rutas patrimoniales al aire libre en distintos destinos de Extremadura. La experiencia permite, por ejemplo, que personajes históricos virtuales expliquen piezas del museo y su contexto histórico, enriqueciendo el recorrido tradicional.

'VirtuarTour' es una plataforma tecnológica que combina realidad aumentada, narrativa digital y contenidos audiovisuales inmersivos para transformar la visita cultural en una experiencia interactiva. La iniciativa cuenta con una ayuda para el apoyo a aceleradoras culturales del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, una línea de subvenciones dotada con un total de 543.632 euros.

Granados ha explicado que se trata de "un proyecto tecnológico, innovador y que mezcla cultura, patrimonio y nuevas tecnologías", que se ha puesto en marcha gracias a la ayuda de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, que ha financiado el primer piloto en el que "con nuestros actores hacíamos una ruta virtual".

Según ha explicado Granados, la iniciativa permite que los visitantes accedan desde su propio teléfono móvil a contenidos históricos y narrativos sin necesidad de descargar aplicaciones ni utilizar dispositivos adicionales.

"Ofrece la posibilidad de vivir la experiencia que se vive normalmente con actores o con gafas sin tenerse que descargar nada y sumergirse en la historia", ha explicado Granados, que ha resaltado que se trata de un vídeo de alta calidad cinematográfica que ofrece "una experiencia única".

La CEO de Insertus ha señalado además que el objetivo del proyecto es seguir ampliando su aplicación a nuevos destinos culturales, tanto dentro de Extremadura como en otros ámbitos nacionales e internacionales.

La presentación ha incluido una demostración práctica del funcionamiento de la herramienta, mediante una breve ruta por el museo en la que los asistentes han podido experimentar las posibilidades narrativas y tecnológicas de VirtuarTour.

OTRA FORMA DE DISFRUTAR DEL PATRIMONIO

Por su parte, la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, ha incidido en que este proyecto aúna turismo y patrimonio porque ofrece una "forma de mirar, de ver, de entender, de participar en lo que es el patrimonio cultural de nuestra tierra y ponerla a disposición del turista pero también del ciudadano que puede disfrutar de ella".

"La incorporación de nuevas tecnologías al ámbito cultural abre nuevas vías para interpretar y divulgar el patrimonio, facilitando experiencias más participativas y atractivas tanto para visitantes como para los propios ciudadanos", ha dicho la consejera, que ha recalcado que será "una nueva forma de mirar, de ver, de entender y de participar en lo que es el patrimonio cultural de nuestra tierra".

Bazaga ha resaltado que se trata de proyectos de innovación creados en el ámbito privado pero con la colaboración pública para ofrecer al visitante "experiencias singulares que nos hagan diferenciarnos del resto de las ofertas turísticas que hay en todo el mundo".