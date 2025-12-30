El Museo Helga de Alvear de Cáceres cierra el año con 215.421 visitas, lo que suponen 15.600 más que en 2024

Visitantes frente a la obra Faux Rocks (2007) de Katharina Grosse, durante la celebración del homenaje dedicado a Helga de Alvear - JORGE ARMESTAR / MUSEO HELGA DE ALVEAR

CÁCERES 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo Helga de Alvear de Cáceres ha cerrado el año 2025 con un total de 215.421 visitas frente a las 199.782 personas que visitaron el museo de arte contemporáneo cacereño, lo que supone un aumento de 15.639 personas.

De esta forma termina un año marcado por la despedida a su fundadora, Helga de Alvear, que falleció en febrero, y con el cumplimiento de los planes marcados por su directora, Sandra Guimarães, ya que en el segundo año completo bajo su dirección, además de haber alcanzado una cifra de visitantes sin precedentes, la institución cacereña ha conseguido posicionarse en el contexto artístico nacional e internacional.

Esto ha sido posible gracias a su programación de exposiciones temporales y el dinamismo de su propuesta museística, así como la consolidación de programas entre los que destacan 'Un Museo Abierto al Mundo', las Helgás Artist Talk, las Helgás DJ sessions y otros proyectos de community engament.

En la programación del museo este año que acaba destaca la celebración del homenaje dedicado a Helga de Alvear, fallecida el pasado 2 de febrero. Durante el 20 y 21 de septiembre, 7.592 personas formaron parte del tributo que contó con la presencia de destacadas personalidades del mundo del arte e incluyó un emotivo acto, la apertura de nuevas salas de exposición, conciertos y decenas de visitas especiales.

También en su honor, a finales de febrero, se amplió la programación especial con motivo de su IV Aniversario, con más de 40 horas de actividades gratuitas. Esta celebración, creada en colaboración con el artista Ryan Gander, cuya exposición temporal permaneció en el Museo hasta el 20 de abril, incluyó un proyecto de arte público en las calles de Cáceres, una Artist Talk por parte del artista y un concierto de jazz dedicado a Helga de Alvear, entre otras muchas actividades de las que disfrutaron 11.651 personas.

Tras la exposición dedicada al reconocido artista británico, el Museo inauguró una gran exposición individual de Santiago Sierra, con la que rindió homenaje a los más de 20 años de relación del artista con su galerista, coleccionista y mecenas, Helga de Alvear.

Titulada, '2.068 dientes, The Maelström, Archivo y Bandera negra', esta muestra subrayó la relevancia y presencia de la producción de Santiago Sierra en la Colección Helga de Alvear, según informa el museo en nota de prensa.

EXPOSICIONES FUERA DE CÁCERES

La programación paralela incluyó una Artist Talk y una acción artística basada en su primera colaboración con la Galería Helga de Alvear en 2003, entre otras actividades. Pero Cáceres no fue el único lugar donde pudieron disfrutarse las obras de la Colección Helga de Alvear, que viajó hasta Madrid con motivo de PhotoEspaña 2025.

'Después de todo. Fotografía en la Colección Helga de Alvear', una de las exposiciones centrales del Festival PhotoEspaña 2025, coorganizada con el Museo Helga de Alvear y comisariada por Sandra Guimarães y María Jesús Ávila, puedo visitarse en el Espacio Cultural Serrería Belga entre el 2 de junio y el 27 julio.

En este año en el que las exposiciones se han multiplicado y traspasado las fronteras del propio museo, la exposición organizada por el Museo Helga de Alvear y comisariada por Andrew Price, 'Susan Hiller. Dedicado a lo desconocido', primera gran individual dedicada a la artista desde su fallecimiento, contó con una itinerancia internacional y pudo disfrutarse en Cultugest (Lisboa), entre el 14 de marzo y el 22 de junio de 2025, consolidando así la misión de llevar el arte contemporáneo a nuevos públicos y territorios.

Como colofón en el ámbito expositivo internacional destaca la recién inaugurada 'My Atlas # Our Atlas', la primera gran antológica dedicada al reconocido artista suizo Thomas Hirschhorn, comisariada por Sandra Guimarães, y que solo en la noche de su inauguración, el pasado 14 de noviembre, ya recibió 4.006 visitas. En 2026, esta muestra organizada por el Museo Helga de Alvear traspasará fronteras hasta Suiza, con una itinerancia internacional en el Bündner Kunstmuseum Chur.

Posicionándose como museo vivo, abierto y dinámico, entre los cientos de actividades organizadas este año por el Helga, destacan las Helgás DJ sessions, con música electrónica y puertas abiertas en horario nocturno consiguiendo atraer a nuevos visitantes al museo. Organizadas el último viernes de cada mes, su público se caracteriza por la diversidad generacional y la creación de nuevas vías de encuentro con el arte.

Pero estos eventos no son los únicos que han atraído nuevos públicos, ya que durante los últimos 12 meses, 12.585 personas han disfrutado de visitas guiadas y se han realizado un total de 320 talleres tanto a público infantil como adulto con un total de 3.346 participantes. Un total de 471 personas con diferentes tipos de discapacidad han recibido los recursos de adaptabilidad necesarios para participar en visitas y talleres.

Asimismo, 1.233 personas han formado parte de actividades sensibilizadas con colectivos marginados o en riesgo de exclusión, sin contar con los más de 6.000 beneficiarios del programa 'Un Museo Abierto al Mundo'.

Con estos datos, el Museo Helga de Alvear "refuerza su posicionamiento como espacio de acogida, donde se trabaja desde la hospitalidad como concepto operativo y donde comunidades diversas están involucradas", recoge la nota. En la programación para el 2026, además de su ambiciosa agenda de visitas, actividades y eventos, se prepara la celebración de su V Aniversario de la mano de Thomas Hirschhorn, los días 27 y 28 de febrero.

También en 2026, continuará con su programación de exposiciones temporales. El Helga prepara una gran exposición individual de Patricia Gómez y María Jesús González, artistas cuya práctica conjunta constituye una de las aportaciones más rigurosas y comprometidas del arte contemporáneo español. Comisariada por la coordinadora del Museo, María Jesús Ávila, podrá disfrutarse en Cáceres entre junio y octubre 12 de junio al 11 de octubre 2026.

Además, habrá una exposición colectiva que ya ha sido considerada por algunos medios, como Architectural Digest, como una de las mejores exposiciones que llegarán este año. 'Dreamwork. Ancestors Echo in the House of Tomorrow', exposición colectiva comisariada por Omar Kholeif, reivindicará el espacio del sueño como un lugar para la creación de una política estética. Con obras de Simone Fattal, Louise Bourgeois, Etel Adnan, Huguette Caland, Luísa Coreia Pereira entre muchas otras, podrá disfrutarse en el museo cacereño desde comienzos de noviembre de 2026.