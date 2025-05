El Museo Helga de Alvear de Cáceres inaugura una gran exposición individual de Santiago Sierra

Con ella se rinde homenaje a los más de 20 años de relación del artista con la galerista fallecida en febrero

El Museo Helga de Alvear de Cáceres inaugura este viernes una gran exposición que subraya la relevancia y presencia de la producción de Santiago Sierra en la Colección Helga de Alvear. Podrá visitarse hasta el 21 de septiembre y con ella se rinde homenaje a los más de 20 años de relación del artista con la galerista alemana fallecida el pasado mes de febrero.

La muestra, titulada 'Santiago Sierra. 2.068 dientes, The Maelström, Archivo y Bandera negra', reúne obras históricas, otras producidas especialmente para la ocasión, el archivo donado por el artista al museo y la primera y última obra expuestas por Sierra en la Galería Helga de Alvear.

Santiago Sierra es uno de los artistas conceptuales españoles más relevantes dentro del panorama artístico contemporáneo. Ha dedicado su carrera de más de tres décadas a explorar y criticar las estructuras sociopolíticas contemporáneas a través de un lenguaje visual incisivo que genera emociones dispares.

A través de medios como la fotografía en blanco y negro, el vídeo, la performance y la instalación el artista muestra cómo las contradicciones del capitalismo exacerban la alienación humana, transformando el mundo en un lugar de violencia, injusticia y muerte, y que atraviesan la totalidad del territorio hasta penetrar cada cuerpo individual.

Según ha destacado la directora del Museo Helga de Alvear, Sandra Guimarães, "la exposición forma parte de un diálogo crítico sobre la dimensión política y social del arte contemporáneo como tema central y contradictorio que el artista expone con fuerza, claridad, agudeza y compromiso".

Al mismo tiempo, celebra y rinde homenaje a Helga de Alvear, galerista, coleccionista y mecenas de Sierra. "Helga fue una líder visionaria que tuvo un impacto indeleble en los artistas con los que trabajó y le apoyó constantemente a lo largo de su carrera", ha señalado.

Esta relación ha sido fundamental en el desarrollo y consolidación de la práctica artística de Sierra, comenzando con su primer proyecto en la Galería Helga de Alvear, '100 Personas Escondidas', en 2003, y culminando con '2.068 dientes' (2022/2025), una obra en la que Santiago Sierra dirige su atención estética a la discriminación estructural inherente a las políticas migratorias contemporáneas.

El archivo, donado por el artista al Museo y presentado por primera vez en el marco de la exposición, registra esta vinculación y algunos de los hitos de la trayectoria de Sierra.

"Con este ambicioso proyecto, el Museo Helga de Alvear mantiene su compromiso en la investigación artística contemporánea y en la promoción de artistas capaces de estimular la reflexión sobre cuestiones tan urgentes de nuestro tiempo como la desigualdad, la marginalización o la migración, además de continuar con nuestro ambicioso programa de community engagement con las comunidades locales", ha apuntado la directora del centro.

Además, ha hecho referencia a algunas de las obras, como la ubicada en el espacio público, 'Dientes de Palestino' (2024), como "una forma de sacar la exposición fuera de los límites del museo para dialogar con la ciudad, y poniendo de manifiesto relaciones con el contexto socio político actual".

En la presentación a los medios, Sierra Santiago Sierra ha resaltado que "son piezas que no son autobiográficas ni autorreferenciales pero reflejan el mundo que he vivido en cada momento". "Para mí es como un álbum de fotos, sobre todo cuando veo el archivo; cada poster me recuerda a una parte de mi vida", ha subrayado.

"A mí me gusta el arte por su radicalidad y por la capacidad que tiene de cuestionar el mundo. Estamos tan acostumbrados al arte decorativo que cuando se hablan de los temas que interesan a la gente es controversial. Entonces todo lo interesante es controversial, pero ¿cómo hablar de tu época sin mancharte?", se ha cuestionado el artista.

Por su parte, Alexis Callado, comisario de la exposición, ha indicado que "el concepto de explotación o extracción es el eje central que sostiene que Sierra convierte la explotación en materia y contenido artístico, tanto en sentido literal como simbólico". "Económicamente, Sierra expone las condiciones inhumanas del trabajo precario, muchas veces utilizando personas reales (migrantes, trabajadores pobres, desempleados) que son remuneradas mínimamente para participar en sus instalaciones", ha añadido.

Artísticamente, también "explota" formas heredadas del arte de los años 60 y 70 (minimalismo, arte conceptual, performance) para cuestionarlas desde una perspectiva crítica y social. "Sierra no se posiciona al margen del sistema artístico, sino que lo denuncia desde dentro el artista revela las contradicciones del mercado del arte, sus relaciones de poder y sus lógicas de exclusión", ha concluido Callado.

HELGÁS ARTIST TALK

Como parte del programa de inauguración, este viernes, día 16, a las 18,00 horas tendrá lugar una 'Helgás Artist Talk' en la que Sierra abordará su práctica artística, investigación y fuentes de inspiración en el museo cacereño.

Esta misma noche, el museo ha programado la acción X personas escondidas, especialmente concebida por Santiago Sierra para el Museo Helga de Alvear, y basada en su primera colaboración con la Galería Helga de Alvear en 2003.

Completan el programa una Helgás DJ sesión, en la que Look Up dj convertirá los jardines del Museo en pista de baile; la proyección de 'Santiago Sierra. El dedo en la llaga' (2025), de Enrique Palacio, documental producido con el apoyo de Helga de Alvear; una visita con el comisario, Alexis Callado, el sábado 17; y maratón de visitas a la exposición con motivo del Día Internacional de los Museos, el domingo 18.

La exposición no busca soluciones ni visiones idealizadas, sino que nos hace reflexionar de manera directa sobre las dinámicas abusivas de los poderes establecidos, generando un cuestionamiento crítico sobre la responsabilidad del artista y del ciudadano en la sociedad actual.

Con motivo de la exposición, el Museo Helga de Alvear y el CA2M han editado un catálogo con prólogo de Sandra Guimarães y Tania Pardo y textos de Alexis Callado, Rosa Martínez, Georg Imdahl, Juan Albarrán, José Luis Corazón, Pilar Villela y Gonzalo Abaha, informa el museo.