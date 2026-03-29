El Museo Helga de Alvear de Cáceres organiza el taller infantil 'Power Tools' para reflexionar sobre el mundo actual

Archivo - Exposición 'Power Tools' del artista suizo Thomas Hirschhorn en el Museo Helga de Alvear de Cáceres. - MUSEO HELGA DE ALVEAR DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Helga de Alvear de Cáceres ofrece el próximo sábado, 4 de abril, el taller creativo para niños 'Power Tools: Imaginar nuestras herramientas de poder' que invita a reflexionar sobre el mundo actual a través de la obra del artista suizo Thomas Hirschhorn.

El taller estará relacionada con la intervención de Hirschhorn 'Power Tools' ('Herramientas de Poder') que está ahora ubicada en la planta -1 del museo y se ha reconfigurado en su disposición y formato.

"En 'Herramientas de poder' vemos un gran collage de objetos y lenguajes que proliferan sin fin, en una lógica de la acumulación propia de los suburbios. En este caos aparente, Hirschhorn logra subvertir las barreras entre arte y espectador a través del uso de materiales pobres e inclusivos, como el cartón o la cinta de embalaje. Nos aproxima, así, a las cosas mismas sin ningún filtro estético, rechazando la distancia conservadora", señala la institución.

El taller se desarrollará en el espacio que el propio Hirschhorn ofrece para que cada persona pueda desarrollar sus propias herramientas de poder, y atenderá a uno de los lemas del artista, "Energía: ¡sí! Calidad: ¡no!", de manera que se utilizarán materiales "pobres y universales" en la confección de estos útiles pensados para "transformar el mundo".

Esta exposición de 'Power Tools' dialoga también con la nueva instalación de Hirschhorn, titulada 'My Atlas # Our Atlas', en las que el público puede introducirse de manera crítica en diversas interpretaciones acerca del mundo que nos rodea.

CAMPAMENTO EN SEMANA SANTA

El museo cacereño organiza otras actividades para Semana Santa pensadas para los más pequeños, como un campamento donde pueden disfrutar de diversas experiencias de arte contemporánea al comienzo del periodo de vacaciones escolares. Dirigido a niñas y niños entre 6 y 12 años, el campamento tendrá lugar el lunes 30, el martes 31 de marzo y el miércoles 2 de abril, entre las 9,00 h y las 14,00 horas.

El arte, el yoga, juegos de pistas, libros de artista, más talleres creativos y otras actividades funcionarán como punto de partida desde el que abordar la actualidad que nos rodea en un entorno que propicia la sensibilidad, la amistad, el respeto a la naturaleza y el amor por la creatividad y el arte.