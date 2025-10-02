Nace la 'Alianza por Almaraz' para "frenar el cierre de la primera industria de Extremadura'

La Plataforma Sí a Almaraz ofrece una rueda de prensa - SÍ A ALMARAZ

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 2 Oct. (ERUOPA PRESS) -

Más de 70 colectivos e instituciones se han adherido a la nueva 'Alianza por Almaraz' que se presentará este sábado, 4 de octubre, en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, y nace con el objetivo de "frenar el cierre de la primera industria de Extremadura"

Ayuntamientos y empresas hasta asociaciones culturales, sindicales, educativas y deportivas y diversos colectivos se unen en esta alianza cpara "evitar el cierre de la Central Nuclear de Almaraz y defender el futuro económico y social de Extremadura".

En este acto, que tendrá lugar en el Edificio Multiusos de Nalvamoral, se firmará un manifiesto que reclamará modificar el calendario de cierre previsto, cuyo primer hito llega este mismo 31 de octubre, cuando las empresas propietarias deben presentar el documento de cese, paso previo a la solicitud oficial en marzo.

Así lo ha señalado el presidente de la Plataforma 'Sí a Almaraz' y alcalde de Belvís de Monroy y Casas de Belvís, Fernando Sánchez, en rueda de prensa este jueves, en el que ha rechazado que la comarca del Campo Arañuelo "cierre la persiana a la vez que la central".

