Nace 'Cáceres Contemporánea' para convertir la ciudad en un museo con ocho instalaciones artísticas al aire libre

Autoridades y artistas tras la presentación de 'Cáceres Contemporánea', una nueva propuesta artística para convertir la ciudad en un museo al aire libre - JUNTA DE EXTREMADURA

La cita se celebrará del 29 de octubre al 16 de diciembre en distintos puntos del entorno de la plaza de Santiago

CÁCERES, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cáceres volverá a convertirse en un museo al aire libre con una nueva propuesta artística que sacará a las calles y plazas del entorno de Santiago un total de ocho obras de arte de diversas disciplinas, intervenciones urbanas que buscan impulsar un diálogo entre el arte y los ciudadanos.

La cita, organizada por la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura bajo el nombre de 'Cáceres Contemporánea', se plantea como una bienal que busca transformar la ciudad el próximo otoño en un gran escenario de arte contemporáneo, con la primera edición de esta propuesta heredera del certamen denominado anteriormente 'Cáceres abierto' que, a su vez, sustituyó a la feria de arte contemporáneo Foro Sur.

En esta ocasión serán ocho artistas nacionales e internacionales los que intervendrán en distintos puntos del casco antiguo con obras que exploran la luz, el color, el sonido y la percepción como ejes conceptuales.

El proyecto ha sido presentado este jueves por el secretario general de Cultura, Francisco Palomino, junto al comisario Juan Antonio Álvarez Reyes y el artista Abel Jaramillo, y nace con vocación de continuidad y con el propósito de acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía, activando el espacio urbano como lugar de encuentro, reflexión y creación.

"Cáceres Contemporánea tiene identidad propia, se celebra en un momento del año en que la luz cambia y se transforma; muchas obras cobran vida con la oscuridad y nos invitan a descubrir nuevas formas de percepción", ha destacado Francisco Palomino.

Según ha explicado Palomino, si se estuviera hablando de artes escénicas, esta propuesta "supondría ocho estrenos". "Lo que va a pasar en Cáceres a partir del 29 de octubre es que vamos a poder ver y observar, contemplar y disfrutar de obras que se han producido aquí, que se estrenan aquí, por decirlo de alguna manera, y que además queremos proyectarlas y relacionarlas con otros festivales de estas mismas características que hay en Europa. O sea, de aquí hacia el mundo", ha subrayado.

"Lo hemos hecho en un espacio acotado para crear como una especie de museo abierto donde la gente pueda visitarlo lógicamente, libremente, que para eso está, pero con un refuerzo grande de mediación cultural de visitas guiadas para ayudar, acompañar y que se entienda bien y se comprenda bien el porqué de cada artista y de cada intervención", ha indicado el secretario general sobre este nuevo proyecto.

ARTISTAS Y ESPACIOS

La bienal contará con figuras del arte español como Soledad Sevilla y Eva Lootz, ambas reconocidas con el Premio Nacional de Artes Plásticas, junto a creadores de distintas generaciones como Karlos Gil, Marc Vilanova, Abel Jaramillo, Leonor Serrano Rivas e Inma Femenía. Todos ellos presentan propuestas específicas concebidas para el contexto urbano de Cáceres, en diálogo con su patrimonio histórico y su paisaje.

Las intervenciones artísticas recorrerán un eje que va desde la calle Gabriel y Galán -donde Soledad Sevilla instalará un gran telón geométrico suspendido- hasta la calle Muñoz Chaves, transformada por Karlos Gil con un proyecto lumínico que recrea la primera electrificación de la ciudad. En la plaza de la Audiencia, Marc Vilanova convertirá la niebla en lienzo para una experiencia inmersiva de luz y sonido que evoca el amanecer extremeño.

El Arco de la Audiencia acogerá la videoinstalación de Abel Jaramillo, inspirada en la leyenda de la Casa del Sol y en la memoria agraria de la región, mientras que Leonor Serrano Rivas llevará a la plaza de Santiago una fuente contenida que combina elementos cerámicos, vegetales y metálicos.

En la plazuela del Socorro, Eva Lootz rendirá homenaje a los árboles singulares de Extremadura mediante un círculo de letras luminosas que invocan la memoria y la convivencia. Por su parte, Inma Femenía redirigirá la luz del sol hacia una calle sombría del barrio con una instalación poética que altera la percepción del espacio.

El recorrido culminará en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres, en el palacio de los Toledo-Moctezuma, que albergará una exposición colectiva con obras de todos los artistas participantes, además de una segunda intervención lumínica de Soledad Sevilla. Este espacio actuará como centro de referencia y punto de encuentro de la bienal.

El comisario Juan Antonio Álvarez Reyes, exdirector del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y del Centro de Creación Contemporánea de Córdoba, ha destacado la coherencia conceptual del proyecto y su conexión con experiencias europeas en ciudades como Turín u Oslo, donde la luz también es elemento transformador del paisaje urbano.

'Cáceres contemporánea' habla de una ciudad que se transforma a través del arte, que se abre al pensamiento crítico y que entiende la cultura como un servicio público que no solo ofrece experiencias estéticas, sino que también posibilita la producción de obras específicas, pensadas para Cáceres, lo que otorga al proyecto un valor añadido y lo convierte en una oportunidad única para los creadores. Así lo ha detallado el comisario de la muestra.

El proyecto es también el fruto de la colaboración entre instituciones públicas y ciudadanía. El secretario general de Cultura ha subrayado la implicación de los vecinos del barrio de Santiago y ha agradecido el apoyo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), especialmente de su presidenta María Félix Tena, por facilitar la instalación de la obra de Jaramillo en el Arco de la Audiencia.

El proyecto incluye un programa de mediación cultural con visitas guiadas nocturnas de jueves a domingo, que favorecerán el diálogo entre el público y las obras y convertirán la experiencia en una oportunidad de participación.