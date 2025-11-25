Nace The Hall, el primer salón inmobiliario que se celebra en Cáceres con 25 empresas públicas y privadas

Presentación de The Hall, el primer salón inmobiliario de Extremadura que se celebra este fin de semana en Cáceres - THE HALL

CÁCERES 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cáceres acogerá por primera vez un evento profesional dedicado íntegramente al sector inmobiliario. Se trata de The Hall, el primer Salón Inmobiliario de Extremadura, que contará con 25 empresas públicas y privadas, así como ponencias de expertos y zonas de asesoramiento. Se celebrará en la gran carpa instalada en el recinto ferial cacereño los días 27, 28 y 29 de noviembre.

El salón nace como un punto de encuentro entre empresas, administraciones públicas, profesionales, inversores y ciudadanía interesada en conocer la oferta inmobiliaria regional, así como las tendencias y retos que están definiendo el futuro del sector.

La presentación de esta iniciativa ha tenido lugar este martes en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cáceres, con la participación de Conrado Gómez, CEO de Amantesdementes, y Antonio Ibarra, Socio de ARC Arquitectura, entidades que organizan esta cita.

Gómez ha destacado que esta iniciativa surgió de la idea de "hacer algo que no se hubiera hecho nunca en Extremadura y que siguiera la estela de los grandes salones inmobiliarios que tienen lugar en Madrid, Malaga o Barcelona".

"Si hay algo que diferencia a este salón es que está destinado tanto al público general como al profesional y eso se ha desarrollado a través de mesas redondas en las que contamos con más de 46 ponentes, tanto del territorio regional como del nacional", ha explicado.

Por su parte, Antonio Ibarra, Socio de ARC Arquitectura, ha subrayado la importancia de que The Hall no sea solo un espacio de exposición, sino un lugar con contenido teórico y práctico "donde el elemento fundamental fuera la vivienda y que todo el contenido girara en torno a ella".

Así, The Hall contará con 25 empresas expositoras instaladas en una zona comercial diseñada para favorecer el contacto directo entre compañías y visitantes. Entre los expositores se encuentran tanto entidades públicas como firmas privadas: Urvipexsa, Placonsa, Magenta, Progemisa, Gestyona, Century 21, Pisos.com, Adaix o el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, entre otros.

Además del área expositiva, el salón incorpora varios espacios complementarios como un auditorio profesional, donde se desarrollará un completo programa de conferencias y mesas redondas; una zona de networking, habilitada para reuniones y encuentros comerciales; una cafetería pensada para descanso y reuniones informales; y un rincón del experto, con aseguradoras, firmas financieras, despachos jurídicos y gabinetes fiscales disponibles para consulta.

ANALIZAR EL PRESENTE Y FUTURO DEL SECTOR

El programa de jornadas reunirá a expertos académicos, representantes institucionales y profesionales del ámbito inmobiliario, urbanístico y financiero.

La inauguración oficial se celebrará el 27 de noviembre, con la participación de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda, el Ayuntamiento de Cáceres, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Diputación de Cáceres.

Durante las tres jornadas se abordarán cuestiones clave como la situación actual del mercado inmobiliario y sus tendencias, los principales retos del sector en Extremadura, o las oportunidades de inversión y desarrollo.

También se analizarán los modelos de colaboración público-privada para desarrollar vivienda; las políticas municipales en esta materia; la innovación y tecnología aplicadas al sector, y la comercialización, financiación y acceso a la vivienda.

Este conjunto de mesas redondas ofrecerá una visión completa y actualizada del mercado, sus oportunidades y los nuevos modelos de desarrollo urbano y residencial en la región.

Según han destacado sus organizadores, The Hall aspira a consolidarse como un espacio de referencia para las empresas del sector, al tiempo que proporciona a la ciudadanía información útil y accesible sobre procesos de compra, alquiler, financiación y tendencias actuales. Los visitantes podrán encontrar asesoramiento experto, conocer nuevas promociones y acceder a contenidos formativos de interés.

La entrada a The Hall será gratuita, sin necesidad de inscripción previa. El salón podrá visitarse del 27 al 29 de noviembre, en horario de 10,00 a 19,00 horas, en el recinto ferial de Cáceres. La iniciativa cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura y la colaboración del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Cáceres y empresas privadas del sector.