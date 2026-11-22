Archivo - Los Barruecos, en Malpartida de Cáceres - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Natura 2000, en colaboración con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres, ha organizado varias rutas de senderismo gratuitas destinadas a los jóvenes con el objetivo de poner en valor la naturaleza cacereña y, al mismo tiempo, reivindicar la conservación de su medio natural.

La primera de ellas tendrá lugar el próximo domingo, 29 de noviembre, con salida desde Fuente Fría a las 09,00 horas y tendrá dificultad media-baja y un recorrido circular de 12 kilómetros, con subida a La Montaña, donde se llevará a cabo una recogida de basura en colaboración con Arba Extremadura y Amigos de la Ribera del Marco.

Posteriormente, la ruta subirá a Portanchito y pasará por la Mina de Valdeflores que, según ha recordado Natura 2000, produjo unas 400 toneladas de ambligonita (mineral de litio) durante los años 70, destacando también por su yacimiento de turquesa y casiterita (estaño).

Además, el recorrido pasará también por el lugar donde la empresa Infinity Metals pretendía abrir una mina de litio a cielo abierto con el objeto de reivindicar la lucha contra este tipo de actividades junto a la ciudad.

La segunda ruta tendrá lugar el domingo 6 de diciembre y reivindicará un paso alternativo para los peregrinos que realizan el tramo del Camino de Santiago hacia el Casar de Cáceres, partiendo de la Fuente de Aguas Vivas, para ascender por el Cerro Otero y seguir hasta el Casar, en un recorrido circular de unos 15 kilómetros que recorrerá zona adehesada y los llanos cacereños, con avistamiento de rapaces.

La última de las rutas tendrá lugar el domingo 13 de diciembre y partirá en autobús desde la Asociación de Vecinos Ruta de la Plata, hasta el inicio de la ruta de senderismo en la carretera de Badajoz, para pasar por la Torre de los Mogollones, junto a la ermita de San Jorge, el dolmen de La Hijadilla, un molino del siglo XVIII y terminar en Los Barruecos de Malpartida de Cáceres, desde donde se regresará en bus al punto de partida. En cada uno de dichos puntos se realizarán paradas explicativas.

La asociación ha señalado, en un comunicado, que las plazas son limitadas y que es necesaria la inscripción a través de email.