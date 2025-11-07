'Negativo' lleva fotografías de Irene Zottola y Roberto Hernández al MUBA y el palacio de la Diputación de Badajoz

MÉRIDA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de Badajoz (MUBA) y el Palacio Provincial de la Diputación han abierto sus puertas a sendas exposiciones de Irene Zottola y Roberto Hernández enmarcadas en el Festival de Fotografía 'Negativo'.

En concreto, la muestra 'Ícaro', de Irene Zottola, se puede visitar en el Museo de Bellas Artes de Badajoz, y 'Blue, blue, blue', de Roberto Hernández, en el Patio de Columnas del Palacio Provincial.

La primera introduce a los visitantes en el mito del joven que intentó escapar volando y tiene como base el propio fotolibro de la autora que ha sido ganador en otros certámenes. Ahora, Zottola ha querido "saltar de las páginas al espacio" y se presenta tras superar "distintos retos técnicos y plásticos".

Así lo ha explicado la autora, en compañía de la directora del MUBA, Mayte Rodríguez, Vanesa Cordero, de la Fundación CB, y representantes del Área de Identidad Cultural, Deporte, Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional.

Su recorrido sigue todas las fases del vuelo y los elementos que lo componen, presentado en un binomio de blancos y negros en el que se utilizan hojas de enciclopedia, emulsiones de laboratorio y telas. Esta exposición estará disponible en el MUBA hasta el día 30 de noviembre, detalla la institución provincial en una nota de prensa.

En cuanto a 'Blue, blue, blue...', a cuyo estreno ha asistido el diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, se trata de una serie de fotografías capturadas con cámara acuática, en las vacaciones familiares del autor en Lanzarote.

Hernández no solo ha detallado el proceso que le ha llevado a este "juego de palabras", sino que ha demostrado en directo la técnica de la cianotipia que ha seguido. Con químicos, agua, bandejas, papel de algodón y soporte para encuadernar, el autor ha revelado en el momento uno de los fotogramas de la inmersión en el agua que se muestra en la exposición.

Esta técnica se remonta al siglo XIX y requiere, como él mismo ha dicho, de "gran paciencia, puesto que el tiempo necesario no es exacto". En este caso, el Palacio Provincial la pone a disposición de la ciudadanía, de forma gratuita, hasta el día 9 de diciembre.