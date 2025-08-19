Ningún municipio de Extremadura permanece evacuado o confinado tras el regreso de los vecinos de Rebollar

Cartel de Jarilla con los alrededores quemados, a 19 de agosto de 2025, en Jarilla, Cáceres, Extremadura. - Carlos Criado - Europa Press

CÁCERES, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los 200 vecinos de Rebollar (Cáceres) ya pueden regresar a sus casas tras decaer la evacuación ordenada por el incendio de Jarilla, con lo que ya no queda ninguna localidad desalojada o confinada en la región, salvo casas aisladas de varios municipios.

Es el caso de viviendas aisladas de la zona norte periurbana de Hervás, y de Jerte, Tornavacas y Cabezuela del Valle, según la última información facilitada por la Junta de Extremadura.

El incendio de Jarilla ha arrasado hasta el momento, según la evaluación ofrecida a primera hora de este martes, más de 15.500 hectáreas, mantiene dos focos activos.

Durante toda la jornada trabajan en la zona más de una veintena de medios aéreos en tareas de extinción en un día que se considera "clave" para la evolución del mismo, debido a la mejora de las condiciones meteorológicas.