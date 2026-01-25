El norte de Cáceres permanecerá este lunes en alerta amarilla por lluvias

El norte de la provincia de Cáceres permanecerá este lunes en alerta amarilla por lluvias - AEMET

CÁCERES, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias previstas para la jornada de este lunes, 26 de enero, pondrán al norte de la provincia de Cáceres en alerta amarilla por precipitaciones que podrán acumular hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En concreto, la alerta se mantendrá activa entre las 15,00 horas y la medianoche, según informa el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

Desde el 112 se recomienda a las alcaldías mantener en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de los ayuntamientos para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le insta a circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra.

Asimismo, se aconseja no atravesar carreteras inundadas y no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos. Del mismo modo, se recomienda mantener limpios los sumideros y sistemas de evacuación de agua en los hogares.