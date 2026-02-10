El norte de la provincia de Cáceres activa de nuevo este martes la alerta amarilla por lluvias

Archivo - Una persona se protege de la lluvia y el viento con un paraguas, a 20 de octubre de 2023, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID/ CÁCERES, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El norte de la provincia de Cáceres activará de nuevo este martes, 10 de febrero, la alerta amarilla por lluvias, que podrá dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

Ante esta previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el 112 activará la alerta a las 9,00 horas de este martes, y estará vigente durante toda la jornada, hasta las 23,59 horas.

14 COMUNIDADES EN ALERTA

En todo el país, el viento, las olas, los deshielos, las tormentas y, sobre todo, la lluvia, pondrán este martes en aviso a 14 comunidades autónomas, de las que en tres de ellas se llegará al nivel naranja, como son Andalucía (por viento), Galicia (por lluvia y oleaje) y Comunidad Valenciana (también por viento).

Andalucía ha sido una de las autonomías más afectadas por el tren de borrascas de los últimos días. De cara a mañana, tiene activo un aviso naranja por viento en Almería. Por lo demás, registra dos avisos amarillos por viento en Granada y Jaén; por olas en Almería y en Granada; y por lluvia en Cádiz y Jaén.

Galicia ha sufrido también los impactos del temporal durante las últimas semanas. Este martes registra dos avisos naranja por oleaje en A Coruña y Lugo y un aviso naranja por lluvia en Pontevedra. Al margen de eso, tiene avisos amarillos por precipitaciones en A Coruña y Ourense y por oleaje en Pontevedra.

La tercera comunidad autónoma que registra avisos naranja de cara a mañana es Comunidad Valenciana, que tiene uno activo en Valencia. Las otras dos provincias valencianas también registran avisos por viento, en su caso amarillos.

Como caso destacado, Castilla y León registra varias provincias en aviso amarillos por deshielo: Ávila, León, Salamanca (que también tiene otro por lluvia), Segovia y Zamora. Más allá de ello, persisten los avisos amarillos por viento, olas, tormentas y, sobre todo, lluvia, en amplias zonas del país. En concreto, hay avisos amarillos por viento en Teruel y Zaragoza; Albacete y Cuenca; Tarragona; y el Altiplano y noroeste de Murcia.

Además, registran avisos amarillos por olas la costa de los litorales asturianos; Mallorca, Ibiza y Formentera; la costa del litoral cántabro; Vizcaya y Guipúzcoa. A su vez, hay avisos amarillos por lluvia en Huesca; Lleida, y Cáceres. En ciertas zonas se dan avisos amarillos tanto por lluvia como por tormenta: vertiente cantábrica de Navarra; Guipúzcoa y Vizcaya.

Este martes persistirá la situación de circulación atlántica advectando una masa de aire húmeda y relativamente cálida para la época del año desde el oeste peninsular, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). De esta manera, predominarán los cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones prácticamente generalizadas en la Península. Aún así, éstas serán menos probables y de carácter débil en la mayor parte de regiones mediterráneas así como en Baleares, donde se esperan intervalos nubosos.

Por zonas, los mayores acumulados están pronosticados para Galicia, Cantábrico oriental, Pirineo central y occidental y oeste del Sistema Central y zonas aledañas de las mesetas, donde las precipitaciones podrán ser fuertes y persistentes e ir acompañadas de forma local de tormenta. Asimismo, también son probables las precipitaciones localmente persistentes en sierras de Andalucía.

Durante esta jornada, sólo se espera nieve en el Pirineo por encima de 1.800 a 2.000 metros (m). Sin embargo, sí que se preven bancos de niebla en regiones de montaña, Galicia, Andalucía occidental y norte y oeste de la meseta Sur. En lo que respecta a Canarias, el archipiélago registrará cielos poco nubosos o despejados con algunos intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas.

El pronóstico de Aemet marca que las temperaturas aumentarán mañana de forma prácticamente generalizada. De hecho, lo harán de manera más acusada las mínimas, mientras que se llegarán a registrar aumentos notables en la máximas en el Ebro y en las mínimas en amplias zonas del centro-norte y mitad este peninsular. Por lo demás, las máximas en el cuadrante suroeste permanecerán con pocos cambios o registrarán algunos descensos y habrá heladas débiles en el Pirineo.

Del Campo ha indicado que durante este martes predominará el viento moderado de oeste y suroeste en la Península y Baleares. En líneas generales será flojo en el área pirenaica y prepirenaica y alcanzará intensidades fuertes y/o rachas muy fuertes en Alborán, norte de Galicia, Cantábrico, montañas del centro y norte, Baleares y especialmente en la mayor parte del tercio oriental peninsular. En Canarias habrá alisio moderado.