El norte de la provincia de Cáceres activará este sábado la alerta amarilla por lluvias

Europa Press Extremadura
Publicado: viernes, 24 octubre 2025 13:35

   CÁCERES, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta amarilla por lluvias para este sábado, 25 de octubre, en el norte de Cáceres.

    En concreto, la alerta se activará entre las 02,00 y las 18,00 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología.

    Ante esta previsión, el 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado, informa la Junta en nota de prensa.

   A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de necesidad ponerse en contacto con el 112.

