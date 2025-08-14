Una nueva edición del festival Gastromúsica llega a Villafranca de los Barros el 29 de agosto

La Plaza del Corazón de María albergará el 29 de agosto la XVIII edición de Gastromúsica. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La gastronomía extremeña y la música volverán a protagonizar una nueva edición de Gastromúsica, que se celebrará el próximo viernes, 29 de agosto, en la Plaza del Corazón de María de Villafranca de los Barros (Badajoz).

Se trata de la decimoctava edición de un certamen que pretende promocionar los productos y los establecimientos de restauración de la provincia, a la vez de ofrecer a los asistentes una atractiva velada amenizada con música a cargo de artistas regionales.

El evento se ha convertido en un "referente en la promoción de la calidad de nuestros productos y el buen trabajo de los profesionales de la hostelería de la provincia", como ha destacado la diputada provincial, Paqui Silva.

En este sentido, el concejal de Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, Javier Pardo, ha remarcado que se trata de "un evento culinario único" y uno "de los más esperados por los vecinos de Villafranca y su comarca", gracias a la calidad de los platos que degustan los asistentes y su emplazamiento.

Y es que, por segundo año consecutivo, Gastromúsica tendrá lugar en la Plaza Corazón de María, un cambio de ubicación que, en su opinión, ayudó a "relanzar" el evento al llevarlo al centro neurálgico de la localidad, un lugar con mayor visibilidad y de gran belleza monumental.

En dicha cita, 320 comensales degustarán un menú compuesto por dos entrantes, dos platos de carne, dos de pescado y dos postres. Cada una de las especialidades es elaborada por uno de los ocho establecimientos participantes, siendo la mitad de ellos de Villafranca de los Barros y el resto de localidades de la provincia.

Durante la cena se desarrollarán actuaciones musicales adaptadas al mundo gastronómico, mientras que tras la cena habrá música de baile, todo ello con la participación de artistas regionales. El certamen también concede su espacio a los postres, con la participación de la pastelería local La Traviata. Su responsable, Pablo Peña, ha valorado y agradecido la inclusión de esta especialidad en el menú, dando visibilidad al trabajo de los reposteros, porque "hay grandes profesionales en la provincia y no se les suele dar visión y reconocimiento en eventos de este tipo".

ESTABLECIMIENTOS Y PLATOS PARTICIPANTES

Esta decimoctava edición de Gastromúsica tendrá lugar el próximo viernes día 29 de agosto a las 21,30 horas en la Plaza del Corazón de María. Las entradas, que tienen un precio de 40 euros, se pondrán a la venta a partir del día 19 en la Oficina de Turismo de Villafranca de los Barros.

De los ocho establecimientos participantes, la mitad son de Villafranca de los Barros (La Bodeguita, Portofino, Monterrey y Pastelería La Traviata), y el resto de localidades de la provincia: Maktub (Almendralejo), Catering Altarazana (Zafra), Restaurante Ca Nostra (Ribera del Fresno) y Agatxao Cooking Loft (Los Santos de Maimona).

Los comensales degustarán varias especialidades como Steak tartar sobre pan brioche con parmesano (La Bodeguita); Tiradito de atún rojo de almadraba, con ensaladilla de encurtidos (Maktub); Fardelito de salchichón ibérico con salsa de torta y arroz cremoso (Altarazana); Bao buns de carrillera con salsa baconesa y cebolla crujiente (Restaurante Ca Nostra) y Albóndigas de choco (Agatxao Cooking Loft).

Completan el menú una Bauletti de costillas de cerdo con una reducción de naranja y frutos rojos (Portofino); Tournedor de retinto sobre nido de patata paja regado con salsa de Oporto (Monterrey), y Pavlova con frutos rojos, yema de Mango y mermelada de cava (Pastelería La Traviata).

Antes de la cena, se ofrecerá jamón Denominación de Origen Dehesa de Extremadura, Torta de Barros, quesos Campo Marín y Cava Conquista Extremeña. Durante la misma, se servirán vinos de las cooperativas locales San Isidro y Cave San José.

La cita estará amenizada por el dúo musical compuesto por Pedro Martínez (violín) y Alonso Torres (guitarra), mientras que tras la cena actuará la Orquesta Dos sin Tres. Asimismo, el artista Andrés Cabello realizará caricaturas en vivo a los asistentes que lo deseen, informa la diputación pacense.