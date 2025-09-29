El nuevo plan general de Mérida permitirá la construcción de 3.000 viviendas asequibles hasta 2045

MÉRIDA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La propuesta inicial del nuevo Plan General Municipal de Mérida, que sustituirá al vigente Plan General de Ordenación Urbana del año 2000, permitirá a la ciudad disponer de aproximadamente 3.000 viviendas asequibles hasta el año 2045.

Así lo ha explicado la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, en la presentación del documento, donde ha avanzado una serie de medidas con las que se "ajusta la oferta de suelo y vivienda a las necesidades reales de la ciudad para los próximos veinte años, con una estimación de 9.615 viviendas".

En concreto, ha apuntado que el plan "garantiza reservas de más del 30 por ciento de vivienda protegida en nuevos desarrollos, sectores de suelos urbanizable ordenados y sectorizados", lo que supone que "el municipio va a disponer, junto con las actuaciones del suelo urbano, de aproximadamente 3.000 viviendas asequibles en los próximos 20 años.

Asimismo, ha avanzado que se calcula una capacidad para 9.209 nuevas viviendas en actuaciones de transformación, tanto en el suelo urbanizable como urbano, a la que habría que sumar unas 3.386 viviendas procedentes de la oferta en parcelas no edificadas en ámbitos de suelo urbanizables que se encuentras urbanizados y 555 viviendas que devienen de ámbitos de unidades de actuación del PGOU del año 2000 que se han desarrollado, indica el ayuntamiento en una nota de prensa.

La aprobación inicial del plan se incluirá en el orden del día del próximo pleno extraordinario que se celebrará el 7 de octubre, después de que la sesión prevista este lunes haya sido suspendida tras las quejas de PP, Vox y XMérida respecto a la falta de tiempo que han tenido para revisar algunas modificaciones al texto definitivo.

En todo caso, la concejala ha explicado en su posterior comparecencia ante la prensa que el plan tiene como fin "diseñar el modelo de ciudad" que el actual gobierno local pretende "para los próximos veinte años", de manera que permita "dar una respuesta efectiva a las necesidades demandadas por la ciudadanía emeritense y ofrezca oportunidades a su bienestar, al crecimiento económico y a la sostenibilidad ambiental".

En este sentido, la delegada de Urbanismo ha asegurado que desde el ayuntamiento emeritense están "construyendo la Mérida de las personas", a través de "un diseño equilibrado de la ciudad, desde una mirada actualizada al urbanismo sostenible, regenerador y rehabilitador", poniendo "el foco en cuestiones como la eficiencia energética, la salud y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales".

Todo ello, ha remarcado, a través de esta "hoja de ruta" para lograr "una Mérida habitable, disfrutable, más verde, accesible y transitable, interconectada y moderna". De este modo, ha señalado que para conseguir estos "objetivos de interés general" ha sido "esencial" tanto la participación ciudadana como la coordinación administrativa, "desde los inicios de este proceso", al tiempo que ha incidido en la necesidad de que la ciudadanía y los diferentes colectivos de la ciudad continúen aportando "sus ideas y sus ilusiones" para contribuir a "enriquecer estos documentos".

Desde el ayuntamiento destacan que se trata del tercer proceso participativo respecto al proceso de revisión iniciado en el año 2020.

MEDIDAS DEL PGM

Respecto a las medidas y objetivos que se incluyen en este "instrumento inmediato", la delegada de Urbanismo ha destacado "la ordenación del sistema ambiental, poniendo en valor el conjunto de activos territoriales y patrimoniales de la ciudad y apostando por una renaturalización de la ciudad frente a la emergencia climática".

Otras de las medidas son "la reducción del ritmo de expansión de la ciudad, priorizando las actuaciones en el suelo urbano", así como "dar solución a la falta de cohesión entre los diferentes distritos y barrios, creando una visión y estrategia común de ciudad".

Silvia Fernández también ha apuntado a la "mejora en tramos de las redes de comunicaciones de la ciudad", con el fin de "preparar la ciudad para recibir las infraestructuras propias de la movilidad sostenible y reducir la dependencia respecto del automóvil"; además de la revitalización de los polígonos industriales existentes.

Además, incluye otras medidas como el "incremento de forma considerable el parque público de vivienda para promocionar el alquiler social y la vivienda protegida", el fomento de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y revitalización de la ciudad y la incorporación de la perspectiva de género y la accesibilidad universal e inclusión como "principios básicos".

Durante su intervención, la delegada de Urbanismo ha explicado que el PGOU del año 2000 fue aprobado bajo un "modelo expansivo propio de otra época", reclasificando unos "10 millones de m2" de suelo urbanizable, pensando en "un crecimiento demográfico que nunca llegó", y que, además, "nunca se homologó a la LSOTEX y a día de hoy es incompatible con la LOTUS aprobada en 2018", lo que genera "inseguridad jurídica y limita la capacidad del Ayuntamiento para gestionar el urbanismo con eficacia".

Por ello, ha incidido en la importancia de este nuevo Plan General Municipal que es "necesario, importante y urgente" porque "introduce mejoras fundamentales" que garantizar, ha dicho, la seguridad jurídica, simplificar la gestión urbanística y ofrecer un marco claro y fiable tanto para los inversores como para la ciudadanía".

Se trata, tal y como ha defendido, de un modelo "compacto, sostenible y realista" que limita el consumo de suelo y "no reclasifica ni un metro cuadrado de suelo rústico con valor agrícola, ambiental o patrimonial", apostando por la rehabilitación y regeneración urbana.

NUEVO PULMÓN VERDE DE 120.000 M2

Por otro lado, gracias a la reubicación de la estación de mercancías Expacio Mérida y a la nueva variante ferroviaria, la ciudad ganará más de 120.000 metros cuadrados de suelo que se transformarán en zonas verdes y en nuevos espacios residenciales y terciarios, creando "un nuevo pulmón verde para la cohesión y un nuevo eje verde vertebrador de la Mérida del futuro".

Además, ha subrayado que este nuevo Plan General reserva 3.352.287 m2 de suelo productivo en el suelo urbanizable, lo que supone un 14% más que el previsto en el PGOU de 2000, distribuidos "de manera equilibrada dentro del modelo territorial propuesto".

De este modo, ha adelantado que "en el suelo urbano se destinan 542.237 m2 a usos productivos, un 10 por ciento más que en el planeamiento anterior, con el fin de "evitar el desplazamiento de la actividad económica fuera del núcleo urbano", además de dinamizar el comercio local y de proximidad.

Este Plan también protege, ha asegurado, los suelos con valor patrimonial y arqueológico y "refuerza la integración de los restos arqueológicos en la trama urbana" para "vincular" el futuro de la ciudad con "lo mejor" de su pasado, consolidando a Mérida como "capital cultural y patrimonial", ha aseverado.

Igualmente, este Plan "se centra en las personas al reservar 15 m2 de zonas verdes por habitante, de cara al año 2045, superando "ampliamente" los estándares de la LOTUS; al tiempo que se destina suelo para equipamientos educativos, sanitarios, culturales y sociales, "distribuidos de forma equilibrada" por todos los barrios".

Fernández ha apuntado que el estudio económico-financiero que acompaña a este Plan demuestra que se trata de "un modelo viable y sostenible", puesto que, "con los ingresos previstos, el ayuntamiento tendrá capacidad suficiente para mantener y mejorar los espacios públicos, asegurando el correcto funcionamiento de dotaciones e infraestructuras".

Un nuevo modelo urbano, ha acentuado, que representa también "una palanca de empleo para Mérida", que permitirá generar 8.304 puestos de trabajo directos y 4.980 empleos indirectos, lo que supone una "oportunidad histórica" para la ciudad.